HUAWEI WATCH GT3 Pro, l'INFINITO al polso: l'eleganza in sconto di 200€

Design in Ceramica, quadrante in Vetro Zaffiro, monitoraggio della salute 24h, SpO2, 5ATM, GPS: HUAWEI WATCH GT3 Pro non è solo uno smartwatch Premium dal punto di vista tecnico, ma anche un prodotto di classe e raffinatezza come pochi nel suo genere. Caratterizzato dai colori bianco e oro e da materiali esclusivi di prima scelta, questo dispositivo generalmente ha un costo che ai aggira attorno ai 600 euro, ma oggi puoi acquistarlo quasi a metà prezzo grazie allo sconto incredibile offerto da Amazon: 399,90€, con un risparmio di 200,00€ (33%).

HUAWEI WATCH GT3 Pro Ceramic Edition, OFFERTA LAMPO

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition trae ispirazione dall’incontro di influenze orientali e occidentali ed è progettato per essere un perfetto equilibrio tra tecnologia e arte. Questa fusione di Oriente e Occidente si traduce in un design elegante, con la semplicità della ceramica che completa il fascino del metallo. Un’altra ispirazione è stata il capolavoro di Botticelli, La nascita di Venere, evidente nella lunetta in oro e argento con motivo a conchiglia e 24 disegni a onda che lo elevano da orologio a opera d’arte.

Con un display AMOLED HD da 1,32 pollici a colori con risoluzione 466X466 HD che offre un’impeccabile qualità d’immagine, il quadrante a fiori della Ceramic Edition cambia forma con il passare delle ore, per un dettaglio affascinante che simboleggia il passare del tempo. Monitoraggio intelligente della frequenza cardiaca con avvisi in tempo reale: la tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 5.0+ utilizza otto sensori fotoelettrici disposti ad anello, per catturare meglio i segnali.

Oltre ad essere bella, la ceramica high-tech è altamente resistente alla corrosione e al calore. Come la Titanium Edition, la Ceramic Edition ha una lente in vetro zaffiro incredibilmente dura che la rende altamente resistente ai graffi e agli urti, ed è presente anche nel sensore posteriore in ceramica per una migliore penetrazione della luce e un accurato monitoraggio della frequenza cardiaca, con materiali skin-friendly che permettono il rilevamento automatico di qualsiasi cambiamento di temperatura. Un gioiello che oggi puoi fare tuo con lo sconto di 200 Euro su Amazon con 399€ e le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.