Hub USB 4-in-1: massima connettività a soli 4€ con uno sconto bomba del -60%

L’Hub USB 3.0 ORICO 4 in 1 si presenta come un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, grazie a un’offerta che riduce il prezzo del 60%. Un prodotto che ora è disponibile a soli 4,75€ su Amazon, rendendolo una scelta estremamente conveniente per chi desidera ottimizzare le connessioni del proprio dispositivo.

Perché scegliere l’Hub USB 3.0 ORICO?

La prima cosa che cattura l’attenzione di questo Hub USB ORICO è la velocità di trasferimento dati. Con i suoi 5 Gbps, supera di dieci volte la velocità di un USB 2.0, rendendo possibile il trasferimento di file pesanti, come film in alta definizione o intere librerie musicali, in pochissimo tempo. Inoltre, grazie alla compatibilità retroattiva con USB 2.0 e 1.0, è un dispositivo versatile che si adatta a diverse esigenze.

Nonostante le sue capacità avanzate, questo adattatore USB è progettato per essere portatile. Con dimensioni minime, è l’accessorio ideale per chi lavora in movimento o viaggia spesso. La tecnologia plug-and-play elimina la necessità di installare driver, rendendo l’installazione e l’utilizzo immediati su qualsiasi dispositivo compatibile.

Un altro punto di forza è la protezione integrata offerta dal chip avanzato. Questo previene eventuali sovracorrenti, salvaguardando i dispositivi collegati. Sebbene non supporti la ricarica diretta, può alimentare periferiche con una potenza fino a 5V/0,9A. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi MacBook, Surface Pro, XPS e console come PS4, garantendo massima flessibilità d’uso.

Con il suo prezzo ridotto a soli 4 euro, grazie ad un mega sconto del 60%, l’Hub USB 3.0 ORICO si conferma una scelta di grande valore. Non solo consente di gestire più periferiche in modo efficiente, ma rappresenta anche un’ottima soluzione per migliorare la connettività del proprio dispositivo principale. Porta a casa un accessorio tecnologico che unisce funzionalità e convenienza!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.