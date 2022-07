Hub USB 5 in 1: tutte le porte che vuoi a 5€

USB 3.0 Porte e USB 2.0 e lettore di schede SD/TF: espandi le porte del tuo computer, della console o della tv con questo hub 5 in 1 di Ansodo. Oggi a un prezzo irripetibile: solo 5€ e spicci incluse spedizioni e reso gratuito.

Puoi usarlo per aumentare la connettività di PC Windows e Linux, e per Mac, e per collegare penne USB e HD esterni alla massima velocità, mouse, schede SD e TF, tastiere, stampanti, scanner e molto altro. Compatibile con tutto e senza la necessità di installare driver, è un oggettino da avere sempre nel cassetto, soprattutto se consideriamo che è praticamente regalato.

Tra l’altro, a differenza di altri prodotti omologhi in questa fascia di prezzo, l’hub 5 in 1 di Ansodo è l’unico a offrire il trasferimento dati veloce di USB 3.0, che arriva fino a 5 Gbps.

Piccolo e compatto, sta nel taschino della custodia nel computer, o in qualunque zaino per tornarti utile in qualunque contesto, anche fuori casa, in ufficio o all’Università. E solo 5€ e spicci incluse spedizioni e reso gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.