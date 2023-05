HUB USB 6 in 1: funzioni top a portata di mano, anche HDMI 4K per laptop o MacBook

Ognuno di noi al giorno d’oggi deve fare i conti con diversi dispositivi sparsi per casa e la necessità di doverli a volte collegare tra loro per i motivi più disparati, dal trasferimento di file alle connessioni di supporto. Per fortuna ci vengono in aiuto prodotti come questo hub 6 in 1 di Lemorele. Si tratta di un dispositivo estremamente utile, ora in offerta a 17 euro. Ma se sei interessato all’acquisto, sbrigati a raggiungere il prodotto e a chiudere l’affare seguendo questo link, perché la promozione non durerà ancora per molto.

Lemorele Hub USB C 6 in 1 – adattatore MacBook Air/Pro M1

Questo adattatore è un dispositivo molto pratico, costruito con materiali abbastanza robusti e caratterizzato da un design unico in lega di alluminio che offre migliori prestazioni di dissipazione del calore. Permette di espandere le porte USB-C di un laptop o di altri device compatibili. Dispone infatti di due ingressi dati USB 3.0, di una porta 4K HDMI, di uno slot di lettura per schede SD/Micro e uno per la ricarica PD 100W per MacBook Pro/Air, iPad, Dell XPS, Surface e altro.

Le due porte USB 3.0 e supportano velocità fino a 5Gbps, per trasferire dati tra il computer portatile e il dispositivo collegato velocemente. Gli slot SD/TF incorporati facilitano invece l’accesso alle foto e ai file sulla scheda di memoria. E poi la porta HDMI permette la visione di video ad alta definizione in 4K. La porta USB-C Power Delivery da 100W, dal canto suo, mantiene il MacBook Pro con Thunderbolt 3 o un altro laptop compatibile completamente carico (utilizzando l’adattatore di alimentazione originale del dispositivo).

Con soli 17 euro risparmi tempo e risorse dotandoti di un maggior numero di porte per i tuoi dispositivi. Cosa aspetti, quindi: segui questo link che ti condurrà direttamente all’inserzione, e chiudi l’acquisto prima che la promozione vada esaurita. Il tutto godendo della spedizione veloce e gratuita tramite i servizi di Amazon.

