Hub USB 8-in-1 SCONTATISSIMO AL 40%: offertona IN SCADENZA su Amazon

Ottimizza la tua postazione di lavoro evitando cavi inutili e disordinati grazie all’Hub USB 8 in 1 D-Link! Oggi è disponibile su Amazon a soli 32 euro con un mega sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’offerta del genere è davvero conveniente, approfittane il prima possibile!

Hub USB 8 in 1 D-Link: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Con l’Hub USB 8 in 1 D-Link potrai rendere la tua postazione di lavoro efficiente ed ordinata come non mai.

Il semplice collegamento dell’hub a una singola porta USB-C sul computer garantisce un’ottima esperienza di alloggiamento di espansione. Puoi accedere direttamente a una rete LAN privata con velocità Gigabit Ethernet, estendere il monitor a un secondo schermo, trasferire file da schede SD e dispositivi USB 3.0 e caricare il laptop, tutto allo stesso tempo.

Il mni dispositivo garantisce anche la massima affidabilità per il trasferimento in blocco di file dalla scheda SD o micro SD al computer, utilizzando il lettore di schede SD/micro SD a doppio slot integrato nell’hub. Inoltre è perfetto per scaricare rapidamente fotografie e filmati su un telefono, un tablet o un computer senza consumare la batteria della fotocamera.

È dotato della più recente tecnologia USB 3.0 integrata per consentire il trasferimento di musica, video HD, interi album fotografici, backup e altri file di grandi dimensioni con velocità fino a 10 più rapide rispetto all’USB 2.0. Puoi connettere sia dispositivi meno recenti come USB 2.0/1.1/1.0, che dispositivi che utilizzano la più recente tecnologia USB 3.0.

