Hub USB C 11-in-1 in DOPPIO SCONTO: massima connettività a PREZZO MINI

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro con l’Hub USB C 11 in 1 Rocoren! Al momento questo gadget tech super versatile è disponibile su Amazon a soli 22 euro con uno sconto maxi del 28% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito di questo doppio sconto eccezionale, non capita tutti i giorni!

Hub USB C 11 in 1 Rocoren: massima connettività con una spesa minima

L’Hub USB C 11 in 1 Rocoren è un gadget tech super versatile che fornisce fino a 100W di potenza attraverso la porta di ricarica USB C.

Si caratterizza per un’eccellente connettività per soddisfare tutte le esigenze di espansione contemporaneamente: nello specifico è dotato di una porta HDMI, 3 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, un Lettore SD/TF, un PD da 100W, un Gigabit Ethernet RJ45, e un Jack Audio da 3.5 mm.

In particolare la porta Ethernet RJ45 supporta velocità di rete fino a 1000 Mbps, così puoi goderti una connessione Internet più fluida mentre lavori o giochi. Allo stesso tempo, le 3 porte USB A 3.0 5 Gbps e le 2 porte USB 2.0 soddisfano le tue esigenze di trasmissione per periferiche con interfacce diverse.

Un’altra specifica tecnica di spicco di questa docking station Rocoren è la sua compatibilità universale: puoi sfruttarla con vari sistemi operativi come Windows XP/7/8/10, sistema operativo Apple, sistema operativo Google Chrome, Linux, Vista e così via.

