SPLENDIDO Hub USB C 3.2 in SUPER OFFERTA

Se sei alla ricerca di un Hub USB C per collegare le tue periferiche al tuo PC non lasciarti sfuggire questa STRAORDINARIA OFFERTA. Solo per OGGI puoi acquistare l’Hub USB C 3.2 a soli 19,99€.

Connettività al TOP grazie a questo straordinario Hub USB C

Grazie a questo eccezionale Hub, se disponi, ad esempio, di un portatile con una singola porta Type-C, otterrai ben 4 porte USB 3.2. Inoltre, le porte sono retrocompatibili con lo standard USB 2.0/1.1, oltre che con il 3.0. Quindi potrai collegare tutti i tuoi dispositivi senza problemi, tra cui hard disk esterni, mouse, tastiere, stampanti e molto altro.

Questo Hub sfrutta tutta la potenza del nuovo standard USB 3.2 Gen 2, per velocità di trasferimento dai fino a 10Gbps.

Un altro aspetto positivo dell’Hub è il suo cavo lungo ben 50 centimetri, che ti consente di utilizzarlo facilmente in ogni situazione. OBERSTER, produttore dell’accessorio, ha ideato questo design per offrire ai suoi clienti la massima comodità, rendendo facile il collegamento a PC, iPad, smartphone e altri dispositivi. Inoltre, l’Hub è un mix di compattezza e robustezza. Potrai portalo sempre con te grazie alle sue dimensioni ridotte, che ti permettono di metterlo perfino in tasca, e al suo peso di soli 50 grammi.

La luce LED di permette di monitorare velocemente lo stato di connessione dell’accessorio e non importa per quanto tempo lo utilizzi, il suo design termico avanzato assicura che non si surriscaldi mai.

E adesso parliamo dell’aspetto più importante di questo Hub: la compatibilità. L’accessorio è compatibile è con i modelli di MacBook Pro del 2018 e successivi, MacBook Air del 2018 e successivi, iPad Pro del 2018 e successivi, Surface Book, diversi smartphone Android (tra cui Samsung, Huawei ecc.) e altri dispositivi.

Non perdere questa occasione di espandere la tua produttività a soli 19,90€. Affrettati, l’offerta è disponibile per un periodo limitato di tempo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.