HUB USB C, 6 accessori in 1 prodotto compatto e OTTIMO (-15%)

Hai acquistato un MacBook o un laptop di ultima generazione e sei rimasto interdetto dall’assenza di altre porte oltre alla classica USB C? Scommetto che al momento di collegare le tue periferiche sei diventato un po’ il meme della scimmia bianca. Non ti preoccupare che ho la soluzione perfetta per te e si tratta proprio di questo HUB USB C 6 in 1.

HUB USB C 6 in 1: tutti i vantaggi di averne uno così

L’HUB USB è un prodotto di cui non fare a meno soprattutto se hai prodotti di ultima generazione. Questo modello, in particolare, è comodissimo perché ha 6 entrate diverse che ti fanno collegare qualunque prodotto senza problemi.

Prima di vedere le specifiche, ti voglio far notare che è di prima qualità, leggero e compatto. In questo modo lo puoi avere sempre in borsa quando ti serve e non farne mai a meno.

Al suo interno trovi:

un lettore di schede TF;

un lettore di schede SD;

3 porte USB 3.0;

3.0; una porta HDMI con supporto al 4K@30Hz.

Ovviamente l’attacco è USB C per poterlo connettere ai prodotti più recenti, così come ti ho suggerito prima. Ma non ti limitare ai soli laptop e notebook, usalo laddove ne hai bisogno senza restrizioni.

