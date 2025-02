Hub USB C 7 in 1 Baseus a soli 16€: applica subito il doppio coupon Amazon

Per avere una postazione di lavoro più ordinata che mai, con i tuoi gadget tech sempre carichi e pronti all’uso, prova l’Hub USB C 7 in 1 Baseus! Oggi lo trovi su Amazon a soli 16 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un coupon aggiuntivo del 12% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, la doppia promozione è limitata nel tempo e le scorte sono in esaurimento!

Hub USB C 7 in 1 Baseus: massima potenza e versatilità

L’Hub USB C 7 in 1 Baseus è un gadget tech super versatile che permette di rendere la tua postazione di lavoro più efficiente ed ordinata che mai.

Si contraddistingue per la sua estesa connettività grazie alla presenza di numerose porte: nello specifico è dotato di una porta di ingresso Power Delivery USB-C da 100W, una porta HDMI 4K, 3 porte dati USB 3.0 e slot per schede SD/TF.

In particolare, potrai sfruttare la porta HDMI per la trasmissione su schermo con modalità estensione in quanto supporta una nitidezza massima di 4K@60Hz. Allo stesso tempo, la porta PD USB C vanta una potenza in uscita massima di 100W che permette di caricare i tuoi dispositivi tecnologici in un tempo davvero limitato.

Per finire, le porte USB 3.0 dispongono di velocità di trasmissione dei dati fino a 5 Gbps, mentre lo slot per schede SD/TF consente di accedere alla scheda di memoria per le foto e i video memorizzati nella fotocamera.

Oggi l’Hub USB C 7 in 1 Baseus è disponibile su Amazon a soli 16 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un coupon aggiuntivo del 12% da applicare al momento dell’ordine. Non aspettare oltre, la doppia promozione è limitata nel tempo e le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.