Hub USB C 8 in 1 del marchio NOVOO a metà prezzo con questo coupon

Una porta HDMI 4K, 3 porte USB 3.0, 1 porta di ricarica USB-C PD (100W), 1 lettore SD card, 1 lettore microSD e 1 porta Gigabit Ethernet sono le 8 porte disponibili con l’Hub USB-C del marchio NOVOO. Insomma, un prodotto in grado di accontentarti indipendentemente dall’impiego che vuoi farne.

L’offerta di oggi di Amazon riguarda l’Hub USB-C con 8 porte, in vendita a 22,50 euro grazie al coupon omaggio di Amazon. Per applicare il coupon collegati alla pagina dell’offerta e aggiungi un segno di spunta al quadratino posizionato accanto ad “Applica coupon 50%” sotto il prezzo intero, dopodiché premi su Aggiungi al carrello per visualizzare l’articolo scontato.

Coupon del 50% per l’Hub USB C 8 in 1 di NOVOO

L’Hub USB-C di NOVOO è disponibile in varie versioni. Come accennato prima, il modello in offerta è quello con 8 porte, volendo però trovi altre interessanti proposte per le versioni con 7, 9, 11 e 12 porte. Il prezzo più caro è quello per l’Hub da 11 porte, in vendita a 69,99 euro.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon: se sei abbonato a Prime e completi l’ordine ora, non solo usufruirai dello sconto del 50% grazie al coupon, ma beneficerai anche della spedizione gratuita e della consegna ultrarapida entro la giornata di domani. Fai in fretta però, perché il coupon è destinato ad esaurirsi velocemente.

Metti nel carrello ora l’Hub USB C 8 in 1 del marchio NOVOO per pagarlo a metà prezzo e riceverlo a casa tua entro la giornata di domani.

