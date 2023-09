Ecco l'HUB USB-C 7 in 1 ad un prezzo SUPER!

Cari possessori di MacBook con porte USB-C, sappiamo bene quanto siano importanti per voi gli accessori che espandono il vostro computer. Ecco oggi in sconto un HUB USB-C Baseus 7 in 1 ad un prezzo mai visto prima: solo 18,99€ con uno sconto del 5% su Amazon! Ma vale davvero la pena? Assolutamente sì!

Baseus: un brand di qualità porta uno dei suoi migliori prodotti ad un prezzo bassissimo!

Chi possiede un MacBook, un iPad o un qualsiasi prodotto con porta USB-C, spessissimo, è costretto ad affidarsi ad un HUB USB-C per espandere le possibilità del proprio device. In particolare, è difficile scegliere un dispositivo tanto versatile quanto affidabile.

Quello che prova a fare Baseus con le sue soluzioni è proprio questo: proporre un prodotto affidabile e, allo stesso tempo, duraturo e versatile. Per questa ragione nasce l’HUB 7 in 1 oggetto della promozione di oggi.

Perchè 7 in 1? Perchè integra 7 porte differenti. Eccole nel dettaglio:

3 porte USB-A 3.0

1 slot SD/TF Card

1 slot microSD

1 porta HDMI 4k a 60 Hz

1 porta USB-C in fino a 100 W

1 cavetto integrato USB-C per la connessione al dispositivo

Molti HUB concorrenti hanno solo 2 porte USB-A e, spesso, questo è limitante. In questo modo, Baseus ha voluto rispondere alle esigenze dei clienti integrando quante più connessioni possibili.

Il corpo del dispositivo è realizzato in alluminio satinato e richiama quindi l’aspetto di moltissimi MacBook attuali integrandosi perfettamente con l’ecosistema in uso dagli utenti.

Sicuramente è l’alleato perfetto per moltissimi utenti che utilizzano spesso il proprio device dotato di porta USB-C in movimento e che hanno sempre necessità di avere a disposizione una buona dotazione di porte. L’affidabilità del prodotto è la ciliegina sulla torta anche visto il prezzo attuale di questo HUB USB-C.

Amazon propone oggi l’HUB USB-C Baseus al 5% di sconto. Il prezzo è quindi di 18,99€. Un prezzo più che onesto che lo porta ad essere uno dei best buy assoluti in questo momento. Cosa aspetti? Corri ad acquistarlo!

