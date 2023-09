Ecco l'HUB USB-C perfetto in sconto del 50%!

Chi utilizza prodotti con porte USB-C conosce bene l’importanza di accessori come gli HUB USB-C che permettono di espandere le potenzialità del proprio device. Oggi vi parliamo della soluzione di NOVOO, brand noto agli appassionati che da anni propone accessori di questo genere. L’azienda si è superata questa volta offrendo una pletora di porte per tutti i gusti. Il prezzo? Oggi Amazon sconta il device al 50% portando il prezzo dell’accessorio a soli 17,49€! Offerta da non perdere!

L’HUB USB-C con 6 porte indispensabili!

Che dobbiate espandere le possibilità del vostro smartphone, del vostro tablet o di un MacBook o PC, è indispensabile acquistare l’HUB USB-C giusto. Se state cercando un prodotto con 6 porte a bordo, concreto e senza fronzoli, questo è sicuramente il prodotto da acquistare.

In particolare, NOVOO offre oggi un device di primissimo livello: parliamo di un adattatore multiporta con ben 6 diverse connessioni, in grado di ricaricare i device ai quali viene connesso fino a 100W. Collegando all’HUB un cavetto USB-C a sua volta collegato ad un adattatore di ricarica, non solo vi permetterà di ricaricare agevolmente il device, ma alimenterà anche le porte presenti a bordo del dispositivo.

Si tratta di una feature fondamentale per questo tipo di accessori: solo in questo modo potrete sfruttare al 100% tutti i dispositivi collegati. Il corpo del device è in alluminio spazzolato e il cavetto di connessione è rivestito in tessuto intrecciato. Questa caratteristica vi permetterà di utilizzare per moltissimo tempo l’HUB USB-C scongiurando rotture improvvise.

L’elemento distintivo dell’accessorio è la presenza a bordo di ben 2 porte USB-C oltre che 2 USB-A 3, una HDMI in grado di trasferire video fino a 4K a 60Hz e, ultimo ma non ultimo, un jack da 3,5mm. A bordo dell’HUB infatti si trova anche una scheda audio aggiuntiva utilissima soprattutto su device come smartphone e tablet.

Il prezzo è invece il piatto forte del prodotto. Serviranno solo 17,49€ per portarsi a casa l’HUB USB-C di NOVOO grazie allo sconto Amazon del 50% attivabile tramite Coupon sul sito. Cosa aspetti? Acquistalo subito!

