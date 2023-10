Hub USB-C 5 in 1 a soli 14 euro: ma ancora per poco!

ORICO Hub USB 3.0 è un adattatore multiporta 5 in 1 ideale per collegare in un solo posto tutti i dispositivi che ci occorrono: smartphone, tablet, notebook, ecc. Contiene 2 porte di tipo C (host e PD 100 W), 1 USB 3.0, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, 1 interfaccia cuffie stereo HD da 3,5 mm.. Ora lo paghi solo 14,39 euro grazie alla combinazione coupon 50% + codice 10%, entrambi applicabili facilmente con una spunta e premendo sul bottone Applica.

ORICO Hub USB 3.0: caratteristiche

La docking station USB-C ORICO 5 in 1 contiene 2 porte di tipo C (host e PD 100 W), 1 USB 3.0, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, 1 interfaccia cuffie stereo HD da 3,5 mm, con cui è possibile collegare una tastiera, un mouse, un driver USB e un disco rigido esterno al MacBook Pro. collegare. L’interfaccia HDMI di questo hub USB-C può riflettere o estendere la visualizzazione video e supporta una risoluzione di 4K a 30 Hz; l’interfaccia VGA può riflettere o estendere la visualizzazione video e supporta una risoluzione di 1920 x 1080P a 60 Hz. E ancora, consente il trasferimento dati da 5 Gbps: lo splitter ORICO di tipo C offre 1 porta USB 3.0 per garantire un trasferimento dati veloce con velocità fino a 5 Gbps.

Puoi anche collegare più periferiche USB come unità flash, hard disk, tastiera, mouse, stampante e altro, evita di collegare e scollegare ripetutamente i dispositivi. Puoi anche trasferire un film HD in pochi secondi. Questo splitter USB 3.0 non è solo dotato di una porta PD 3.0 da 100 W, può fornire una ricarica ad alta velocità e consentire un assorbimento di potenza di 100 W tramite il cavo di ricarica originale del notebook, in modo da non doversi preoccupare che la batteria si scarichi (solo per dispositivi con protocollo PD). Questo prodotto non include il caricabatterie.

È compatibile con MacBook, Samsung, Dell, LG, Lenovo e tanti altri marchi. Ora lo paghi solo 14,39 euro grazie alla combinazione coupon 50% + codice 10%, entrambi applicabili rispettivamente facilmente con una spunta e premendo sul bottone Applica.

