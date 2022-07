HYPE: il miglior modo per gestire le tue spese quotidiane

L’abbinamento conto online e relativa carta ha ormai raggiunto un successo planetario.

La comodità di poter gestire le proprie spese quotidiane attraverso una carta (reale o virtuale) e la relativa app da mobile, ha conquistato una vasta fetta della popolazione italiana e non solo.

Non tutte le piattaforme di questo sito sono però così convenienti: alcuni servizi presentano costi nascosti mentre altre sono il frutto di startup con troppa poca esperienza alle spalle per garantire adeguate sicurezze. Il rischio è quello di ritrovarsi in condizioni spiacevoli, con il denaro bloccato sulla carta o ancora peggio.

In questo contesto ricco di concorrenza, HYPE resta uno dei punti di riferimento per l’intero settore.

Si tratta di una carta gratuita e attivabile in pochi e semplici passaggi che, come vedremo in seguito, offre una serie di funzionalità a dir poco interessanti.

Gestire le spese quotidiane? Con HYPE è più facile

La carta HYPE permette di gestire il proprio conto attraverso un’app mobile facile da utilizzare e capace di offrire una panoramica perfetta del proprio stato finanziario.

Attraverso il sistema definito Radar, l’app è in grado di tenere conto di quanto, come e dove l’utente spende il suo denaro e come può dunque cercare di risparmiare. Il tutto viene riassunto tramite appositi report, con un’accurata lista dei movimenti e delle transazioni effettute.

Questa piattaforma però, non si limita alla gestione delle spese quotidiane. Per esempio, HYPE permette anche di aprire un vero e proprio salvadanaio virtuale, oppure di effettuare investimenti a partire da un euro.

Grazie alla collaborazione con servizio offerto da Sella Personal Credit, attraverso tale servizio è possibile persino richiedere un prestito (da 2.000 a 25.000 euro). I conti deposito, proposti in sinergia con illimity, rappresentano un’altra opportunità legata a questa straordinaria carta.

Come già accennato, la richiesta di HYPE è gratuita e, dopo una registrazione che dura pochi minuti, in pochi giorni l’app risulta già attiva, con tanto di carta virtuale già utilizzabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.