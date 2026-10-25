I bambini degli anni '60 e '70 crescevano più forti per un motivo preciso

La risposta, dicono gli studi, è meno semplice della nostalgia. È vero: allora molti avevano più libertà, più strada, più cortili. Ma libertà non voleva sempre dire benessere, né tantomeno sicurezza.

Il racconto lo conosciamo bene. Spunta nelle conversazioni in famiglia, nei post sui social, nei confronti tra generazioni: i bambini di una volta uscivano al mattino, giocavano fino a sera, litigavano, facevano pace, si arrangiavano. Senza adulti sempre pronti a intervenire. Da qui nasce il mito dei piccoli “più duri”, cresciuti tra cortili, campetti improvvisati e portoni di quartiere.

La psicologia, però, invita a fare un passo indietro. Quella libertà c’era, in molte città e paesi tra gli anni Sessanta e Settanta. Ma da sola non dimostra che quei bambini fossero più solidi sul piano emotivo. Avere più spazio per cavarsela può aiutare, certo. Non significa però essere preparati a tutto. Gli studi sullo sviluppo infantile oggi guardano con più prudenza a quel passato spesso raccontato con toni da leggenda.

Il punto è distinguere. Una cosa è l’autonomia, un’altra è ritrovarsi soli davanti a situazioni troppo grandi. Crescere senza adulti addosso può insegnare a scegliere, trattare con gli altri, sopportare la noia. Ma può anche esporre a rischi che un bambino non sempre sa leggere o affrontare.

Iperprotezione, ansia e depressione: cosa dicono gli studi

Una revisione basata su 52 ricerche ha esaminato il legame tra iperprotezione dei genitori, difficoltà emotive e sintomi di ansia e depressione nei figli. Il risultato non è un processo ai genitori presenti. E non è nemmeno un elogio automatico dell’infanzia più libera di un tempo.

Gioco libero in strada sotto lo sguardo discreto di un adulto: autonomia e protezione nell’infanzia di ieri e di oggi.

Secondo gli autori, il controllo eccessivo diventa un problema quando impedisce al bambino di fare esperienza della frustrazione, dei conflitti e dei piccoli fallimenti. In questi casi, spiegano gli studi citati, alcuni segnali di disagio emotivo risultano più marcati. Non sempre. Non per tutti. Ma abbastanza da rendere il tema serio.

La differenza, qui, è fondamentale. Proteggere un figlio da un pericolo reale non è lo stesso che sostituirsi a lui in ogni scelta. Un conto è intervenire davanti a una minaccia concreta. Un altro è evitare che perda una partita, che si annoi per un pomeriggio o che discuta con un compagno. È in quel punto che l’iperprotezione rischia di diventare un ostacolo.

Gioco libero e autonomia: i benefici osservati nei bambini australiani

Un altro filone di ricerca ha seguito 2.213 bambini australiani per capire gli effetti del gioco libero, cioè delle attività non guidate dagli adulti, sullo sviluppo emotivo e sociale. I risultati indicano che i bambini con più tempo libero da regole, tempi e obiettivi decisi dagli adulti mostravano una migliore autoregolazione emotiva.

Tradotto: inventare un gioco, gestire un litigio, decidere quando cambiare attività, sopportare un po’ di noia. Sono cose piccole, quotidiane, ma contano. Aiutano i bambini a fidarsi di sé, a misurarsi con gli altri, a trovare soluzioni senza aspettare sempre l’intervento di un adulto.

Questo spiega perché tanti adulti cresciuti in strada ricordino quell’infanzia come una scuola di indipendenza. In parte lo è stata davvero. Ma lo studio non dice che quei bambini fossero migliori di quelli di oggi. Dice piuttosto che l’autonomia infantile, quando è adatta all’età e alla situazione, produce benefici concreti.

La differenza è sottile, ma decisiva. Il gioco non controllato minuto per minuto può far bene. L’abbandono è un’altra cosa. Confondere i due piani porta fuori strada.

Proteggere non vuol dire togliere ogni difficoltà

La parte meno comoda del mito è quella che spesso resta fuori dal racconto: i rischi. I bambini più liberi degli anni ’60 e ’70 potevano finire in situazioni pericolose, per il corpo e per l’equilibrio emotivo, senza avere gli strumenti per affrontarle. Chi ne è uscito senza conseguenze tende a ricordare l’avventura. Chi ha provato paura o solitudine, magari, ne parla meno.

Per questo gli psicologi non chiedono di tornare semplicemente al passato. Il punto è restituire ai bambini margini di scelta, ma in modo graduale e proporzionato: andare da soli in cortile quando si può, risolvere piccoli conflitti senza interventi immediati, imparare a perdere, aspettare, chiedere aiuto. Non prove di resistenza, ma passi possibili.

Il confine passa da qui: proteggere non significa cancellare ogni ostacolo. E lasciare libertà non significa disinteressarsi. La forza dei bambini, ieri come oggi, non nasce dall’essere lasciati soli. Nasce da adulti capaci di fare un passo indietro al momento giusto. Restando però abbastanza vicini da esserci quando serve.