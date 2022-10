I bassi di questa soundbar sfondano i muri e ti offrono un'esperienza audio da cinema

Dagli specialisti del suono per gli apparecchi domestici i-box, ecco Resonate, una potente soundbar con subwoofer realizzata per portare un’esperienza audio sensazionale nella tua casa. Guardare un bel film godendo di tutta la potenza audio di un buon impianto sonoro è il massimo. Come in questo caso, visto che si tratta di un’ottima soundbar compatta da 150W di i-box, dotata di Subwoofer Wireless e quindi di un potenziale impressionante. Che oggi prendi pure a un prezzo baso su Amazon, dove la trovi con telecomando e suono 3D a 79€ circa. Spedizioni assolutamente gratuite.

Come al cinema, con la soundbar Resonate Il compatto sistema Resonate è costituito da una serie di due driver di medio raggio e quattro driver premium a pieno raggio. In aggiunta, il subwoofer wireless da 60 W autoalimentato offre un’esperienza di bassi senza rivali per completare l’acustica con una risposta di bassi ricca e potente. Il subwoofer si connette alla TV tramite Bluetooth, così potrai sistemarlo facilmente in qualunque punto della stanza senza l’intralcio dei fili AV.

Con le impostazioni 3 EQ e il suono surround 3D, puoi portare la tua esperienza di home cinema a un livello tutto nuovo e sentirti più vicino all’azione. Potrai inoltre aggiustare i bassi e gli acuti fino a -/+5dB, ottenendo un suono di alta qualità in stile cinema direttamente nel tuo salotto. Oltre al suono chiaro e limpido e ai bassi potenti, il dispositivo supporta i profili HDMI (ARC), AUX e ottica, oltre all’opzione Bluetooth per la riproduzione della musica direttamente da smartphone o tablet. È sufficiente posizionare il subwoofer wireless ovunque lo desideri per avere bassi profondi e rombanti. Supporta Bluetooth 5.0, l’ingresso ottico, HDMI (ARC), AUX, MP3 tramite USB e ingresso coassiale.

Infine una chicca: il subwoofer integrato e la tecnologia DSP migliorano efficacemente la qualità del suono di TV, PC e dispositivi di gioco per creare un suono surround simile al cinema. Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portare a casa questo gioiellino a 79€ circa. Devi essere veloce per riuscirci però: vai subito su Amazon e completa l’ordine al volo, ancora pochi pezzi a disposizione. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.