I cavi USB non hanno la stessa lunghezza, quello che non sai è che solo questi sono i più veloci

Chi ha provato a cercare un cavo USB-C capace di trasferire dati a 40 Gbps si sarà probabilmente accorto di un dettaglio ricorrente: i modelli certificati più performanti hanno quasi sempre una lunghezza di circa un metro. Non è una scelta dettata dal marketing né un modo per spingere gli utenti ad acquistare accessori più costosi: dietro questa caratteristica si nasconde un limite tecnologico ben preciso, legato al modo in cui viaggiano i segnali elettrici ad alta frequenza.

Le connessioni USB4 e Thunderbolt 4 lavorano con segnali a frequenze estremamente elevate. In queste condizioni il rame, materiale utilizzato nella maggior parte dei cavi, inizia a mostrare i propri limiti: man mano che aumenta la distanza, il segnale perde intensità e qualità, rendendo sempre più difficile garantire trasferimenti stabili e privi di errori. Non conta soltanto il materiale del cavo, ma anche il comportamento del segnale lungo il percorso.

CAVI USB: perché la lunghezza cambia e cosa comporta

A frequenze di diversi gigahertz, la corrente tende infatti a concentrarsi sulla parte esterna del conduttore, un fenomeno noto come effetto pelle, che incrementa la resistenza elettrica e provoca una progressiva attenuazione. Anche l’isolante che riveste i fili contribuisce alle perdite: una parte dell’energia elettromagnetica viene assorbita e dispersa sotto forma di calore. Il risultato è che, oltre una certa lunghezza, il segnale arriva al dispositivo meno pulito rispetto a quando è partito, con conseguenti errori di trasmissione o velocità ridotte rispetto a quelle dichiarate.

Per superare questo limite, i produttori ricorrono ai cosiddetti cavi attivi: all’interno dei connettori vengono inseriti circuiti elettronici che ricostruiscono il segnale durante il tragitto, compensando le perdite accumulate lungo il percorso. Questa soluzione permette di mantenere elevate velocità anche su distanze superiori al metro, ma aumenta inevitabilmente il prezzo finale, perché oltre ai materiali entrano in gioco componenti elettronici dedicati, una progettazione più complessa e procedure di certificazione più rigorose rispetto a un cavo passivo standard.

Si potrebbe pensare che la fibra ottica risolva il problema alla radice, ed è vero che questa tecnologia eliminerebbe molti degli inconvenienti tipici del rame. Il problema è che un cavo USB-C deve anche trasportare energia elettrica: gli standard più recenti arrivano fino a 240 watt di potenza, un valore che rende comunque necessario mantenere conduttori metallici per l’alimentazione. Realizzare un cavo ibrido, capace di trasportare contemporaneamente dati tramite fibra ottica ed energia attraverso il rame, è possibile ma richiede una progettazione molto più sofisticata, sistemi di protezione aggiuntivi e costi decisamente superiori a quelli di un cavo tradizionale.

Quando serve un cavo lungo e ad alte prestazioni, scegliere prodotti privi di certificazioni può quindi rivelarsi una falsa economia: materiali di qualità inferiore e conduttori sottodimensionati possono compromettere sia le prestazioni sia la sicurezza durante la ricarica, specialmente sui modelli che gestiscono potenze elevate. Per questo motivo i cavi USB-C certificati per le massime prestazioni mantengono lunghezze contenute, oppure integrano elettronica dedicata quando la lunghezza richiesta supera il metro: non si tratta di una limitazione imposta arbitrariamente dai produttori, ma della soluzione oggi più efficace per garantire affidabilità, velocità e sicurezza allo stesso tempo.

Chi acquista un cavo lungo pensando solo alla comodità pratica, senza controllare le certificazioni riportate sulla confezione, rischia quindi di ritrovarsi con un accessorio che trasporta corrente per la ricarica ma limita drasticamente la velocità di trasferimento dati, un compromesso che vale la pena conoscere prima di lasciarsi guidare unicamente dal prezzo più basso disponibile online.