I 5 migliori ed economici kit fotovoltaici su Amazon per iniziare a produrre elettricità

La crisi energetica costringe le famiglie a fare i conti con bollette sempre più care. Con l’arrivo dell’inverno, inoltre, la Commissione europea ha predisposto un piano per risparmiare elettricità. Con i prezzi alle stelle, cresce di fatto l’esigenza di avere energia a buon mercato, magari producendola in autonomia con pannelli solari. Questi ultimi possono essere installati sul tetto, in terrazza o anche sui balconi, e anche se in alcuni casi non producono un’energia abbastanza potente da soddisfare il fabbisogno di una famiglia media, possono contribuire comunque a ridurne notevolmente i costi fin dall’inizio.

Ecco perché noi abbiamo deciso di segnalarvene alcuni tra i migliori su Amazon, ma a prezzi comunque accessibili. Di quelli cioè che non risolveranno tutti i problemi, ma vi consentiranno di risparmiare comunque e avere un primo approccio con questi sistemi così da permettervi di toccarli con mano e in futuro magari di puntare, con un investimento maggiore, a prodotti più performanti e costosi.

Kit fotovoltaici, quali i migliori su Amazon?

Quando decidete di investire su prodotti di questo genere, tenete sempre bene a mente che molti di loro col tempo possono essere potenziati e ampliati, fino ad arrivare a produrre più Kilowatt e quindi la quantità di elettricità utile a coprire tutto o quasi il consumo familiare. In quest’ottica il kit fotovoltaico che vi segnaliamo è ad esempio una via di mezzo tra un prodotto discretamente “maturo” per offrirvi un certo tipo di servizio, e un sistema “migliorabile” per poi garantirvi una maggiore copertura del vostro fabbisogno energetico.



Questo kit fotovoltaico da 18W in vendita su Amazon a 169€ infatti non fa miracoli, ma nel suo piccolo fa la sua parte. Completo di pannello solare monocristallino da 120W e regolatore di carica solare da 20 A, più cavo da 5 m, è il “pacchetto” ideale, come scritto prima, per chi vuole avvicinarsi gradualmente per la prima volta a un sistema fotovoltaico.

Piccolo passo avanti con questo completo kit fotovoltaico di ECO-WORTHY a 289€, dunque a un prezzo davvero accessibile. Completo di pannelli solari monocristallino da 120W e regolatore di carica solare da 20 A, è il kit giusto per chi vuole avere a che fare per la prima volta a un sistema fotovoltaico, ma già superiore al precedente. Ideale come impianto autonomo, può essere usato perfettamente anche per sistemi di pannelli solari indipendenti dalla rete, roulotte, camper, barche, serre, etc.

Saliamo ancora di livello con questo kit che abbiamo trovato su Amazon e che grazie alla sua dotazione ti consente di sviluppare ben 2KW di energia elettrica. Grazie ai suoi quattro pannelli da 120W ciascuno così l’impianto è in grado di produrre in un anno circa un quarto del consumo di energia elettrica di una famiglia media. Ciò significa che non coprirà tutti i costi e le esigenze del nucleo domestico, ma contribuirà a ridurli visto che comunque fornirà la sua parte di energia magari per tenere accesa la stufa o il microonde.

Infine ecco il set completo per arrivare a sviluppare ben 3Kw al giorno. Ovviamente l’output giornaliero di 3000Wh dipende dalla disponibilità della luce solare. Il prezzo qui è già più alto ma è ovvio che più si sale nella voglia di produrre energia, più aumentano i materiali che servono e conseguentemente i costi. Ad ogni modo, questo kit venduto a 1.059€ include sei pannelli fotovoltaici da 120W ciascuno, un inverter integrato con controller e tutti i cavi e gli accessori utili al montaggio.

Chi non volesse o avesse la possibilità di fissare dei pannelli fotovoltaici può optare per un pannello portatile, ovverosia un tipo di sistema che può essere spostato e portato sempre con sé, per alimentare dispositivi utili in campeggio, nel garage o nella casetta in campagna o montagna. In realtà può essere utilizzato dove si vuole, anche in casa, in quanto come sempre possono essere potenziati aggiungendo accessori. In questo modo, giusto per fare un esempio, la potenza di picco di 600W come quello generato da questo può anche triplicare.

