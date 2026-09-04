I clienti Amazon sono infuriati: si sono resi conto solo ora del cambiamento

Un cambiamento apparentemente piccolo nelle comunicazioni di Amazon sta facendo discutere molti clienti, soprattutto chi acquista spesso e tiene sotto controllo ogni ordine.

La modifica riguarda un passaggio quotidiano che fino a poco tempo fa sembrava scontato e che ora richiede qualche attenzione in più. Per alcuni è solo una seccatura, per altri sta già diventando un problema nella gestione delle spese e degli acquisti.

Cosa cambia nelle conferme d’ordine: dai prodotti specifici alle categorie generiche

La modifica riguarda le email Amazon sugli ordini, dalle ricevute alle notifiche di spedizione. Al posto della descrizione esatta dell’articolo, alcuni clienti trovano indicazioni molto più generiche: per esempio “articolo automotive” invece del nome preciso di un filtro dell’aria per auto. Per vedere il dettaglio bisogna aprire l’app Amazon oppure entrare nel sito con il proprio account.

Non è la prima volta che l’azienda prova una soluzione del genere: secondo Business Insider, un cambiamento simile era già arrivato nel 2020, per poi essere ritirato. Questa volta, però, la novità è riapparsa durante l’estate e molti se ne sono accorti soltanto cercando una ricevuta o una spedizione specifica. Sembra una seccatura minima. Ma per chi compra spesso diventa presto un problema pratico.

La protesta degli utenti tra gestione delle spese, lavoro e app di budgeting

La protesta è scoppiata soprattutto online. Un post su Reddit ha raccolto circa 450 commenti in due mesi, con molti utenti irritati dal nuovo formato delle comunicazioni. “Me ne sono accorto oggi e lo odio”, ha scritto un cliente, spiegando di acquistare sia per casa sia per lavoro e di usare due carte diverse: ora, ha aggiunto, deve cliccare ogni volta per capire a quale spesa corrisponda un ordine.

Altri hanno segnalato problemi nella gestione aziendale, nella rendicontazione fiscale o con le app di budgeting, che leggono in automatico le informazioni dalle email per catalogare gli acquisti. C’è anche chi teme conseguenze sui propri sistemi di archiviazione, dalle caselle filtrate per prodotto ai fogli di calcolo aggiornati tramite ricevute. Roba da utenti molto organizzati, certo. Ma tutt’altro che astratta.

Le ragioni di Amazon: meno dati fuori da app e sito, tra privacy e sicurezza delle consegne

Amazon, interpellata da Business Insider, ha spiegato che la modifica serve a “ridurre le informazioni dei clienti condivise fuori dall’app e dal sito Amazon” e a spingere gli utenti verso i canali ufficiali, dove trovano dati aggiornati sugli ordini. La società parla quindi di privacy, non di una scelta pensata per rendere più semplice l’acquisto.

Alcuni clienti, però, hanno avanzato anche altre ipotesi: tra queste, il tentativo di limitare la raccolta automatica di dati da parte di terzi o di strumenti di intelligenza artificiale. Su questo punto, un portavoce ha ribadito che l’obiettivo è proteggere le informazioni degli utenti.

In un messaggio pubblicato su un forum GitHub, attribuito a un addetto dell’assistenza Amazon e verificato da Business Insider, si cita anche il rischio di furti di pacchi e la tutela della riservatezza per regali o articoli personali visibili nelle comunicazioni. Amazon non ha commentato quel contenuto specifico. Il punto resta lo stesso: più riservatezza, ma meno immediatezza per chi compra spesso.