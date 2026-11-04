I corrieri da quest'anno annunciano le date definitive: sono i giorni entro i quali ricevere i pacchi di Natale, o niente

Come ogni anno, la corsa si concentra nelle ultime settimane di dicembre, quando aumentano pacchi, code agli sportelli, punti di ritiro pieni e possibili controlli doganali. Il consiglio è netto: non ridursi all’ultimo giorno. Anche perché basta poco, da un indirizzo scritto male a un imballaggio debole, per far slittare una consegna.

Per le spedizioni dentro la Germania, il margine c’è, ma non è infinito. Pacchi, lettere e cartoline ordinarie dovranno essere consegnati entro il 21 dicembre, la data indicata da Deutsche Post e DHL per avere più possibilità che tutto arrivi prima della vigilia. Per le raccomandate e le spedizioni con DHL Express, invece, si potrà arrivare fino al 22 dicembre, ma solo rispettando gli orari limite del singolo punto di consegna. Un dettaglio che, nei giorni di maggiore afflusso, può pesare parecchio: in molti uffici postali la finestra utile si chiude nel pomeriggio, non in serata. “Meglio controllare prima di mettersi in fila”, è il consiglio che arriva dagli sportelli.

A Natale, spesso, sono poche ore a fare la differenza. Un pacco lasciato dopo l’orario limite può partire il giorno dopo, e a quel punto il margine si assottiglia. Per questo DHL invita a preparare le spedizioni per tempo, soprattutto quando dentro ci sono regali di Natale per bambini, nonni o familiari lontani. C’è anche una novità pratica: arriva il pagamento senza contanti per il contrassegno e per alcune operazioni legate alle procedure doganali, così da rendere più rapide le operazioni nei punti di accettazione.

Spedizioni internazionali: le scadenze per Europa e resto del mondo

Le date si accorciano parecchio quando il pacco, la lettera o la cartolina devono uscire dalla Germania. Per lettere e cartoline dirette in Europa, Deutsche Post indica il 9 dicembre come termine ultimo. Per la corrispondenza verso Paesi extraeuropei, invece, la data da segnare è il 25 novembre. Ed è qui che molti rischiano di essere colti di sorpresa: gli auguri per amici e parenti all’estero, se viaggiano con la posta ordinaria, devono partire molto prima.

Pacchi e cartoline pronti alla spedizione in posta: l’immagine richiama le scadenze natalizie per inviare regali e auguri in tempo.

Per i pacchi internazionali standard, il calendario cambia a seconda della destinazione. Le spedizioni verso i Paesi limitrofi vanno consegnate entro il 17 dicembre; quelle dirette nel resto d’Europa entro il 14 dicembre; per le destinazioni fuori Europa, invece, la scadenza indicata è il 26 novembre. Tempi così anticipati non dipendono solo dal viaggio, ma anche dagli snodi di smistamento e dai controlli alla frontiera. E a dicembre, con i volumi in crescita, ogni passaggio pesa di più. Un’etichetta poco leggibile, un modulo doganale incompleto o un contenuto non dichiarato possono bloccare una spedizione per giorni.

DHL Express per chi è in ritardo: tempi stretti e dogane da considerare

Chi si muove all’ultimo può ancora puntare su DHL Express, la soluzione più rapida, ma non senza condizioni. Per le destinazioni europee, la data utile indicata per la consegna prevista è il 22 dicembre. Per i Paesi extraeuropei, invece, il riferimento scende al 18 dicembre. Anche qui, però, conta l’orario di accettazione del punto di consegna: arrivare dopo il limite operativo significa far partire tutto più tardi.

DHL precisa che i tempi reali possono cambiare in base alla destinazione e alle procedure doganali, soprattutto per i pacchi diretti fuori dall’Unione europea. Non tutti i Paesi hanno gli stessi controlli, né gli stessi tempi di sdoganamento. Un regalo spedito negli Stati Uniti, in Canada o in Asia può seguire percorsi diversi e subire verifiche aggiuntive, soprattutto se contiene alimenti, cosmetici o prodotti soggetti a restrizioni. L’Express aiuta chi è in ritardo, certo. Ma non cancella ogni rischio. “La spedizione veloce non sostituisce una documentazione corretta”, spiegano fonti del settore logistico.

Pacchi, ritiri e rinforzi: il piano per il picco di Natale

Oltre alle scadenze, conta anche come viene preparato il pacco. DHL raccomanda di usare scatole robuste, abbastanza materiale di riempimento e di evitare che il contenuto si muova durante il trasporto. Vanno tolti vecchi codici a barre ed etichette con indirizzi precedenti, perché possono confondere i sistemi di smistamento. Meglio lasciare da parte anche spago, fiocchi e nastri decorativi all’esterno: belli sotto l’albero, molto meno sui nastri trasportatori, dove possono impigliarsi e danneggiare la spedizione.

Per reggere il picco natalizio, l’azienda prevede l’impiego di oltre 10.000 lavoratori temporanei tra smistamento e consegne, insieme a circa 11.000 veicoli aggiuntivi per il trasporto. Una macchina grande, ma sotto pressione nei giorni centrali di dicembre. Chi ha scelto la consegna in un punto di ritiro automatico è invitato a ritirare il pacco appena possibile, così da liberare spazio per le consegne successive. Sembra un gesto minimo. Ma in quelle settimane, tra scaffali pieni e corrieri in strada dalla mattina presto, può davvero fare la differenza.