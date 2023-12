I dentisti lo temono: Spazzolino elettrico Philips super tecnologico a META' PREZZO!

Philips 5100 series HX6857/28 è uno spazzolino elettrico per adulti, sonico, Colore bianco e menta. Oggi puoi prenderlo a metà prezzo a 67,55 euro.

Philips 5100 series HX6857/28: le caratteristiche

Pulizia delicata ed efficace grazie alla tecnologia sonica Sonicare con 62.000 movimenti della testina al minuto e flusso liquido unico – delicato per denti e gengive. Rimozione della placca fino a 7 volte maggiore rispetto a uno spazzolino manuale con testina Optimal White, 3 programmi di pulizia per una pulizia efficace. Per una pulizia delicata, il controllo della pressione segnala una pressione salda durante la pulizia grazie alla leggera vibrazione.

L’indicatore automatico per il cambio della testina garantisce una potenza di pulizia ottimale, si consiglia di cambiare ogni 3 mesi. Contenuto della confezione: 1 x spazzolino a ultrasuoni, 1 x testina W2 Optimal White, 1 x custodia da viaggio, 1 x stazione di ricarica, bianco/fino a 2 settimane di durata della batteria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.