I DIECI gadget tech INDISPENSABILI per le tue GITE fuoriporta in bici (Amazon)

Fare sport è un’attività estremamente importante per mantenersi in forma e in salute. Avere un fisico asciutto, infatti, non è solo una questione di estetica. Svolgere degli esercizi fa dunque bene in primis alla salute, e se queste si possono fare appoggiandosi magari a qualche piccolo gadget è ancora meglio. Da questo punto di vista oggi vi proponiamo alcune idee per potervi dedicare ala vostra attività fisica preferita, sia essa una corsettina la mattina, un giro in bici nel pomeriggio o una bella passeggiata nei boschi la sera, col massimo del comfort e senza spendere una fortuna.

Casco da bici intelligente

Per chi va in bici la sicurezza non è mai troppa. Ecco quindi che i caschi da bicicletta intelligenti come questo rendono tutto ancora più sicuro. Il casco protegge ma include anche funzioni smart come il fanale posteriore, l’indicatore di direzione e il sensore di caduta, nuove luci di posizione sul lato anteriore facilmente riconoscibili da tutti i lati e un allarme anti-perdita che ti avverte con un forte bip se perdi il tuo smartphone.

Fascetta con luce al LED con sensore di movimento

Molto utile anche la luce al LED con sensore di movimento, super leggero e resistente all’acqua, può essere tuo a soli 15€. Le indossi come fascia sulla fronte, e non solo possono aiutare a fare luce, ma anche a segnalare la tua posizione sa che cammini a piedi che in bici. Hanno una porta USB e una batteria inclusa ricaricabile da 1200 mAh.

Sensori wireless di velocità e cadenza

Se amate andare in bici o siete dei veri sportivi allora sappiate che su Amazon potete prendere dei sensori di velocità e cadenza wireless a 49€, con un risparmio totale del 33%. Spedizione veloce e gratuita grazie ai servizi Prime. Così potete monitorare la vostra pedalata e tenere anche il “passo” con altri movimenti.

Porta cellulare bici

Per avere lo smartphone sempre a portata di mano e … d’occhio, così da usarlo anche come navigatore se è il caso, questo comodo supporto che fissa tutto al manubrioo della biciletta è cio’ che serve asdsolutamente. Poi costa appena 15€, quindi è anche economico oltre che sicuro.

Sport: idee top per rendere più piacevole l’allenamento

Per concentrarsi o per rilassarsi del tutto, niente di meglio che un bel paio di auricolari come gli auricolari OPPO Enco Air W12 che soddisfano l’esigenza dei consumatori di godere di un suono di qualità nei vari scenari d’utilizzo e segnano la direzione verso una nuova esperienza di ascolto per i giovani utenti.

OPPO Band Style Tracker

Amazon ti propone in questo momento preciso uno dei migliori wearable sul mercato, come il fantastico OPPO Band Style Tracker con schermo AMOLED da 1.1” nelle varianti di colore Nero o Vanilla, in super sconto a 34€, con un bel risparmio del 50%. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie al servizio Prime.

Zainetto smart con ricarica a energia solare

Realizzato in tessuto di nylon durevole ed ecologico con due cinturini curvi che forniscono un rinforzo leggero e forte, questo zaino per bicicletta con pannello solare, è perfetto anche per coloro che non disdegnano altri sport all’aperto, come escursioni, trekking e pesca. Oltre alle classiche caratteristiche di uno zainetto, ha infatti un’uscita USB standard, con batterie da 6,5 ​​W che assicura la ricarica di emergenza attraverso un comodo pannellino solare. Un oggetto così utile costa solo 57€.

Portafogli a energia solare

Il caricatore ad energia solare portatile a portafogli, è acquistabile a 50€. Un utilissimo caricabatterie solare super funzionale e facilissimo da portare sempre con sé. Quando è chiuso ha e dimensioni quasi di un borsello quadrato, mentre una volta spiegato “libera” ben quattro mini pannelli che assorbono il sole per poi trasformarne l’energia in corrente elettrica.

Termos bottiglia termica intelligente

Dulcis in fundo, che ne dite di una bella bottiglia termica per bere acqua o qualsiasi altra bevanda vogliate sempre fresca? Il termos sottovuoto ad alte prestazioni da 500 ml è realizzato in acciaio inossidabile per uso alimentare 304 e il rivestimento esterno è in acciaio inossidabile 201 di alta qualità, molto robusto, resistente alla corrosione, senza BPA. E’ anche dotato di display LED impermeabile che può essere completamente immerso nell’acqua.

Compressore portatile con LED

Trentuno euro per risolvere ogni problema di ruote sgonfie ed eliminare i rischi di restare in panne. Ora puoi, grazie a questa offerta di Amazon: con circa 31€ (con coupon), appunto, puoi prendere un compressore digitale portatile a batteria, con sensore pressione per monopattini, moto, bici, auto, palloni, e tanto altro. In questo modo non avrai più di preoccuparti anche a compiere lunghi tragitti in bici o auto, perché in caso di emergenza da ruote sgonfie saprai di avere con te la soluzione.

Con questi interessanti gadget, molti dei quali in promozione su Amazon, fai davvero degli ottimi affari, perché oltre a risparmiare in alcuni casi, ti assicuri prodotti di qualità e godi sempre e comunque di spedizioni gratuite. Ricorda: molte di quelle che ti abbiamo segnalato sono occasioni limitate, quindi dovrai essere veloce se vuoi sfruttarne qualcuna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.