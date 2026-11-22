Un attacco informatico a frigoriferi connessi nei supermercati ha riacceso l’attenzione sui rischi dei dispositivi intelligenti che utilizziamo ogni giorno nelle nostre case.

Il caso segnalato, mostra che password deboli, software non aggiornati e impostazioni predefinite possono facilitare gli attacchi. Chi utilizza videocamere, campanelli smart, televisori connessi o elettrodomestici controllati da app non deve allarmarsi, ma fare attenzione. Il rischio non è uguale per tutti e alcune precauzioni semplici possono proteggere i dispositivi e la privacy domestica.

Frigoriferi violati, il caso che riaccende l’allarme sui dispositivi connessi

Il caso dei frigoriferi violati ha riportato in primo piano un punto spesso sottovalutato: ogni oggetto collegato a Internet, anche il più normale, può diventare una porta d’ingresso nella rete di casa. Secondo quanto riportato dall’Associated Press, le autorità francesi hanno attribuito l’attacco all’Iran. Funzionari britannici della sicurezza informatica hanno spiegato che molti apparecchi erano esposti perché usavano password predefinite universali, facili da indovinare.

In un’abitazione privata, ha osservato Karolis Kaciulis, lead system engineer della società di cybersecurity Surfshark, è difficile che un hacker punti a spegnere un frigorifero per rovinare la spesa. Il problema riguarda piuttosto telecamere integrate, smart TV, baby monitor e videocitofoni: dispositivi che, se violati, “potrebbero essere usati per filmare persone in casa, ricattarle, seguirle o pianificare un furto”, ha detto Kaciulis all’Associated Press. Non è un dettaglio da poco. Molti di questi prodotti restano accesi giorno e notte, su una mensola o accanto alla porta d’ingresso.

Password, doppia verifica e aggiornamenti: le mosse che frenano le intrusioni

La prima difesa resta la più semplice. E, spesso, la più ignorata: una password sicura. Gli esperti consigliano credenziali lunghe, diverse per ogni servizio, con numeri, simboli e parole non facili da collegare a chi le usa. Niente date di nascita. Niente nome del cane. E soprattutto niente stessa password per app, email e dispositivi smart.

Per gli apparecchi che funzionano tramite cloud, come videocamere da campanello o sistemi di sorveglianza accessibili da remoto, è consigliata anche l’autenticazione a due fattori: oltre alla password serve un codice temporaneo o una conferma sul telefono. Fa perdere qualche secondo, ma riduce molto il rischio che una password rubata basti per entrare.

Poi ci sono gli aggiornamenti software. Non riguardano solo smartphone e computer, ma anche router, app di controllo, telecamere, termostati, altoparlanti e televisori. Quando un produttore corregge una falla, lasciare il dispositivo alla vecchia versione significa tenersi in casa un punto debole già noto. E quindi più facile da colpire.

Router, reti separate e funzioni da spegnere: così si chiudono le porte agli hacker

Il router Wi-Fi è il passaggio obbligato di quasi tutto quello che entra ed esce dalla rete domestica. Per questo merita più attenzione di quanta ne riceva di solito. Gli specialisti suggeriscono di cambiare le credenziali di amministrazione, aggiornare il firmware e, quando possibile, creare una rete separata per i dispositivi smart, diversa da quella usata per computer, telefoni e documenti personali. Anche una rete ospiti, se configurata bene, può bastare per isolare lampadine, prese intelligenti ed elettrodomestici connessi.

C’è poi una funzione tecnica, chiamata UPnP, che molti router tengono attiva per rendere più facile il collegamento automatico dei dispositivi. Comoda, certo. Ma può aprire servizi verso Internet senza che l’utente se ne accorga. Se non serve, meglio disattivarla. Lo stesso vale per l’accesso remoto e per tutte le funzioni non usate: meno porte aperte, meno occasioni di intrusione.

In alcuni casi la scelta più sicura è anche la più semplice, come ha spiegato un tecnico del settore all’AP: se un apparecchio non ha davvero bisogno di stare online, meglio non collegarlo alla rete. Una regola pratica, quasi da buon senso domestico. Ma efficace.