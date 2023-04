I FAVOLOSI di Amazon: 5 OFFERTE shock che non potrai RIFIUTARE

Su Amazon in questo preciso istante trovi alcune delle promozioni più interessanti degli ultimi mesi. Nello specifico noi ne abbiamo individuate cinque di quelle a cui non potete letteralmente rinunciare se non per motivi validi. Perché si tratta di quelle occasioni che raramente si verificano e tutte allo stesso momento, provare per credere.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite (-37%)

Design sobrio e suono ECCEZIONALE: se da tempo sogni a occhi aperti un bel paio di auricolari Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi, oggi hai l’occasione che stavi aspettando. Su Amazon, infatti, li trovi con un’OFFERTA veloce a soli 18€, con un risparmio quindi del 37% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Caratterizzati da un design sobrio e minimalista, questi auricolari neri sono costruiti in maniera tale da risultare forti e compatti, ma al contempo morbidi e facilmente indossabili.

Apple iPhone 13 (-15%)

Nuova promozione su Amazon relativo ai dispositivi di Cupertino: l’ottimo Apple iPhone 13 (128 GB) – Mezzanotte lo trovi in questo momento a 797€, cioè a dire con circa 150€ di sconto! Spedizioni rapide e gratuite garantite da Prime. Parliamo di un device che non ha bisogno d molte presentazioni: caratterizzato da un design robusto sotto ogni profilo e da un chip ultraveloce che mette il turbo a tutto quel che fai, è costruito sfruttando il Ceramic Shield, più forte di qualsiasi vetro per smartphone.

Realme Narzo 50i Prime (-10%)

Il Realme Narzo 50i Prime è uno smartphone che potremmo definire lo smartphone evoluto, visto che mira a competere con i migliori medio gamma del mercato grazie ad un ottimo rapporto caratteristiche-prezzo. In tal senso è uno dei budget phone più apprezzati dal pubblico, in primis per il suo design, e poi per le tante possibilità che offre grazie a una serie di interessanti feature integrate. Oggi hai la grande occasione di farlo tuo approfittando dell’offerta in corso su Amazon a soli 79 euro incluse le spedizioni. Un ottimo prezzo per accaparrarselo.

Bilancia digitale Vitafit (-10%)

Bilancia digitale intelligente pesapersone Vitafit, con sensori ad alta precisione e tecnologia step-on con funzione di spegnimento automatico, per ottenere letture istantanee non appena si sale sulla bilancia, la prendi adesso a 19€ su Amazon, con le spese di spedizione incluse nel prezzo. Ricorda solo di spuntare la voce Applica coupon sulla pagina del prodotto così da ottenere lo sconto. La bilancia è progettata con una tecnologia di accensione e spegnimento automatico a risparmio energetico, e per essere chiara e semplice.

LG HD 24TQ510S (-32%)

Questa piccola quanto valida televisione da 24” ha tutto quello che ti serve per goderti i tuoi film e le tue trasmissioni preferite anche col digitale terrestre. E’ HD Ready con risoluzione 1366×768, infatti, e dispone di un decoder integrato con la nuova tecnologia T2, quindi non occorre alcun dispositivo esterno per guardate la nuova televisione. Il dispositivo è provvista anche di attacco satellitare di tipo S2. A 168€ e le spedizioni gratis via Amazon cosa si può volere di più?

