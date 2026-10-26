I lettori di targhe potranno localizzare e leggere anche il tuo telefono: ecco come

L’obiettivo è collegare veicoli, telefoni e dispositivi indossabili nelle indagini su reati e spostamenti sospetti. La tecnologia, raccontata da SlashGear sulla base di materiali aziendali, non leggerebbe i contenuti dei dispositivi. Raccoglierebbe però i segnali elettronici emessi da smartphone, smartwatch, auricolari, tracker e tag Rfid. Ed è proprio qui, tra sicurezza pubblica e privacy, che si apre il nuovo fronte della sorveglianza stradale.

Il funzionamento di SignalTrace parte da un’idea semplice, almeno in teoria: ogni auto, quando passa davanti a un punto di rilevamento, può portare con sé una combinazione quasi unica di dispositivi. Un iPhone, un’autoradio Audi, un paio di cuffie Bose, un orologio Garmin e un portachiavi smart, tutti insieme, possono diventare una sorta di impronta elettronica.

Non sarebbe il singolo oggetto a identificare una persona, spiega Leonardo nei suoi materiali, ma il ripetersi della stessa associazione tra più segnali, registrati nello stesso luogo e nello stesso momento. Se disponibile, quel dato viene poi collegato alla targa del veicolo, già letta dai sistemi automatici. A quel punto l’algoritmo prova a capire quali dispositivi “viaggiano insieme” con una certa regolarità. E da lì costruisce una mappa di abitudini, presenze e percorsi.

Dai sensori ai database: quali dati finiscono negli archivi e chi li conserva

Secondo Leonardo, il sistema non decripta messaggi, non ascolta chiamate e non legge comunicazioni private. Raccoglie però i segnali radio emessi dai dispositivi e li lega a coordinate, orari e, quando c’è, alla targa. È una differenza tecnica importante. Ma non basta a chiudere il capitolo delle preoccupazioni.

Una telecamera su palo e dispositivi personali in auto richiamano il tema dei controlli stradali che incrociano targhe e segnali radio.

Negli Stati Uniti, i lettori di targhe sono già al centro di uno scontro acceso: le telecamere Flock, tra le più diffuse, sono state criticate dalle associazioni per i diritti civili e, in alcuni casi, agenti sono stati sanzionati o licenziati per uso improprio dei dati. Per SignalTrace, la società sostiene che le informazioni restino di proprietà delle agenzie di polizia che le raccolgono e che l’azienda non possa accedervi.

In base alla descrizione disponibile, i dati vengono conservati finché un investigatore non avvia una ricerca mirata. Una targa vicino alla scena di un crimine, un telefono già rilevato altrove, un gruppo di dispositivi comparso più volte in zone sensibili: da elementi così può nascere una pista.

Dispositivi prestati, rubati o condivisi: dove nasce il rischio di errore

Il punto più delicato è l’affidabilità del collegamento tra dispositivo, veicolo e persona. Un telefono può essere prestato, dimenticato sul sedile posteriore, lasciato in auto da un familiare. Un tracker può essere rubato. Un paio di auricolari può passare di mano senza lasciare una traccia ufficiale. In quel caso, l’impronta elettronica continuerebbe a esistere, ma potrebbe non dire chi fosse davvero al volante o chi stesse trasportando quei dispositivi. Per gli investigatori, il rischio è trasformare un indizio tecnico in una scorciatoia.

Uno studio pubblicato su Scientific Reports, citato nell’articolo originale, ha esaminato 15 mesi di dati di localizzazione mobile relativi a 1,5 milioni di persone: quattro punti nello spazio e nel tempo bastavano a identificare in modo univoco il 95% degli individui. Un dato che mostra quanto possano essere potenti le informazioni sugli spostamenti. E quanto possano essere sensibili, anche senza nomi, messaggi o telefonate.

Indagini più rapide o sorveglianza di massa: le domande aperte

Per le forze dell’ordine, strumenti come SignalTrace promettono ricerche più rapide: ricostruire spostamenti, trovare veicoli collegati a un reato, individuare presenze ricorrenti vicino a un luogo di interesse investigativo. Il senso della posizione aziendale è questo: può aiutare a generare piste, non fornire una prova definitiva. Ma proprio questa zona grigia — non contenuto privato, ma nemmeno semplice dato anonimo — alimenta le domande.

Chi autorizza le ricerche? Per quanto tempo vengono conservate le impronte elettroniche? Quali controlli impediscono accessi impropri o interrogazioni troppo larghe? E ancora: un cittadino può sapere se il proprio telefono è stato associato alla propria targa? Negli Stati Uniti il confronto è già aperto, tra esigenze di sicurezza e timori di sorveglianza di massa.

In Europa, dove il Gdpr impone regole più severe sul trattamento dei dati personali, una tecnologia simile dovrebbe fare i conti con paletti diversi. Il nodo, però, resta lo stesso: quando un insieme di segnali diventa abbastanza preciso da seguire una persona, non è più solo traffico digitale. È una traccia di vita quotidiana.