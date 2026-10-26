I magneti sul frigo non sono innocui: hanno ripercussioni che sottovalutiamo del tutto

A fare chiarezza è l’OCU, l’Organizzazione spagnola dei consumatori: nessun allarme per il cibo o per i frigoriferi tradizionali, mentre serve più attenzione con i frigoriferi smart con display e con dispositivi come tablet e schermi elettronici appoggiati o fissati alla porta.

Secondo l’OCU, i normali magneti da frigorifero producono un campo magnetico molto debole. Troppo debole, in sostanza, per creare problemi a un frigorifero tradizionale. La domanda, del resto, è di quelle che prima o poi molti si fanno: le calamite comprate in viaggio, o ricevute in regalo, possono rovinare la porta del frigorifero? La risposta è no, almeno nei casi più comuni.

Una cartolina di Valencia, una foto di famiglia o la lista della spesa tenute ferme da una calamita non mettono a rischio l’elettrodomestico. Anche quando la porta diventa una bacheca piena di ricordi, il campo resta ridotto. Il discorso cambia, invece, se sulla porta ci sono schermi touch, pannelli elettronici o sensori.

Cibo al sicuro, anche con la porta piena di calamite

Il punto più importante per i consumatori riguarda la conservazione degli alimenti. Anche qui l’OCU è chiara: i magneti sulla porta del frigo non modificano la temperatura interna, non disturbano il compressore e non alterano latte, verdure, carne o altri prodotti sistemati nei ripiani. In parole semplici, una porta piena di calamite non rende il cibo meno sicuro.

Calamite decorative vicino al display touch di un frigorifero smart, un dettaglio utile per parlare dei possibili rischi per gli schermi.

È una precisazione utile, perché da anni circola l’idea contraria, spesso sostenuta più dal passaparola che da dati concreti. I campi magnetici dei piccoli souvenir sono troppo deboli per attraversare la struttura del frigorifero e incidere sulle condizioni interne. Con molti magneti decorativi, quindi, non emerge un rischio per gli alimenti. Restano semmai le solite buone regole: controllare la temperatura, verificare le guarnizioni e chiudere bene la porta.

Frigoriferi smart, dove i magneti possono creare problemi

La prudenza serve con i frigoriferi smart, ormai sempre più presenti nelle cucine nuove. Sono modelli con display integrati, pannelli touch, connessione internet e funzioni per ricette, calendario o lista della spesa. In questi casi i magneti vicini allo schermo potrebbero creare fastidi non al sistema di raffreddamento, ma alle parti elettroniche più delicate.

L’OCU consiglia di leggere sempre le indicazioni del produttore, perché alcuni pannelli possono risentire della vicinanza di elementi magnetici o metallici. Tra i possibili effetti ci sono problemi al touchscreen, colori alterati e, nei casi peggiori, danni al pannello. Non conta solo il magnete in sé: anche materiali come ferro, acciaio o alcune leghe metalliche possono non essere adatti al contatto prolungato con superfici sensibili. Meglio evitare tentativi improvvisati, soprattutto su apparecchi costosi.

iPad sul frigo come lavagna: comodo, ma rischioso

C’è poi un’abitudine meno diffusa, ma tutt’altro che rara: fissare un iPad al frigorifero con supporti o adesivi magnetici, trasformandolo in una sorta di lavagna digitale. L’idea è pratica. Si può seguire una ricetta in video, aggiornare la lista della spesa con una penna digitale, controllare il calendario di famiglia o sincronizzare appunti con lo smartphone.

Il problema è che un tablet sulla porta del frigo resta esposto a diversi rischi. Il primo è il più semplice: può cadere, magari aprendo lo sportello di fretta o con le mani bagnate. Il secondo riguarda lo schermo, che non è pensato per restare a lungo a contatto con supporti magnetici o superfici metalliche. Per questo, spiegano gli esperti, un iPad o un dispositivo simile dovrebbe stare lontano dal frigorifero, sia dentro sia fuori. Comodo, certo. Ma non una buona scelta per proteggere il display nel tempo.