I MEGA AFFARI di eBay: 10 occasioni TECH da SFRUTTARE al volo

eBay è come sempre un vero e proprio mercato digitale dove si trova di tutto e di più, e dove con un po’ di attenzione l’affare può essere sempre dietro l’angolo. Basta un minimo di attenzione, infatti, con un occhio vigile sulle tante promozioni presenti mensilmente sul marketplace per potersi accaparrare a prezzi spesso stracciati il gadget tanto desiderato. E noi abbiamo pensato bene di raccogliere in una lista quelle che sono le migliori occasioni del momento in ambito tecnologico. Guardate.

SSD Kingston A400 da 240GB

Il Kingston A400 SSD da 240GB è un’unità a stato solido che ti offre non solo un notevole spazio di archiviazione, ma anche prestazioni super. Averne uno nel proprio computer è un indubbio vantaggio in termini di velocità: provalo, e vedrai che anche il tuo vecchio PC ti ringrazierà, perché diventerà molto più veloce. Se poi lo puoi compare con appena 19€ incluse le spese di spedizione gratuite via eBay, allora sì che il vantaggio diventa doppio.

Friggitrice ad aria Xiaomi

friggitrice ad aria smart di Xiaomi che ti segnalo oggi al prezzo assurdo di 89€ su eBay trovano sempre più spazio nelle case degli italiani, non solo perché permettono di godere di una cottura sana e con poche calorie grazie alla frittura senza olio, ma anche perché lo fanno senza far perdere in gusto e quindi rinunciare a ricette sfiziose. Il tutto con un bel risparmio in bolletta e con le spedizioni sono rapide e gratuite. Prodotti come lache ti segnalo oggi alsu eBay trovano sempre più spazio nelle case degli italiani, non solo perché permettono di godere di una cottura sana e con poche calorie grazie alla frittura senza olio, ma anche perché lo fanno senza far perdere in gusto e quindi rinunciare a ricette sfiziose. Il tutto cone con le spedizioni sono rapide e gratuite.

Compralo su eBay a 89€ Mini Me NESCAFÉ Dolce Gusto

Tutta la bontà del caffè NESCAFÉ a casa, fatto però come al bar ma in automatico. Sogno? Assolutamente no, è una realtà che potrai vivere quando vuoi accaparrandoti la macchina da caffè Mini Me NESCAFÉ Dolce Gusto. Grazie alle sue funzioni, infatti, puoi gustarti un ottimo caffè attraverso la macchinetta, che oggi trovi in sconto a ben 54€. Le spedizioni sono sicure, rapide e gratis.

Apple iPad Air 2022 (Wi-Fi, 64GB)

Accaparrarsi un iPad 2022 a un prezzo come questo non è sempre facile. E quando diventa possibile, è da folli lasciarsi sfuggire l’occasione. L’iPad non ha certo bisogno di presentazioni, soprattutto in questa versione 2022 che ha rilanciato quella che è la serie a metà strada tra l’economico iPad e il più sofisticato iPad Pro. L’Apple iPad Air è in offerta nel colore Blu (Wi-Fi, 64GB) su eBay, visto che lo prendi a 648€ con le spedizioni gratuite.

Samsung Galaxy Tab A8

In questo momento su eBay il prezzo del tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab A8 colore Grey dal taglio 3/64GB e versione italiana, è letteralmente precipitato a 189€ dal prezzo base di 249€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente con le spese di spedizioni gratuite. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata a pochi pezzi.

MacBook Air M2

Il MacBook Air M2, colore Mezzanotte e nel taglio di 8GB di RAM e di 256GB di storage è in promozione oggi su eBay grazie al coupon CASA23. Il Mac più portatile che mai (pesa solo 1,24 kg) con la nuovissima CPU 8-core, una GPU fino a 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, può essere tuo a circa 1.169 euro, con quasi 200€ di sconto e con le spedizioni rapide e sicure.

iPhone 14 5G (128GB) Mezzanotte

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta oggi su eBay. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 789€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con le spese di spedizione incluse, risparmiando ben 240€ (-23%) sul prezzo di listino. Per il resto ci sarebbe poco da aggiungere, il “nome” parla già da sé. Ma volendo sintetizzarne i pregi, l’iPhone 14 ha un design sofisticato, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

Samsung Galaxy A13

Il Samsung Galaxy A13 è uno dei migliori medio gamma attualmente presenti in commercio, con un comparto fotocamere davvero molto interessante, almeno per questa fascia di prezzo. Il device combina poi un design morbido al tocco con un elegante colore bianco, per uno stile unico e caratterizzato da linee affusolate che favoriscono una presa confortevole e facilitano l’utilizzo del dispositivo.

Nintendo Switch

Una delle console più amate in assoluto dal pubblico è Nintendo Switch. Una piattaforma da gioco super sia dal punto di vista tecnico che da quello ludico, grazie a un catalogo giochi fantastico, e che in questo preciso istante puoi prendere a un prezzo ultra conveniente grazie all’offerta incredibile su eBay. Ti bastano infatti appena 315€ per avere una delle più apprezzate e richieste console degli ultimi anni.

Xbox Series S

La nuova Xbox Series S si trova in forte sconto su eBay ed è disponibile a soli 249€! Si tratta di un super prezzo, complice la promozione CASA23 che ti regala un coupon con lo sconto del 10%. Segui questo link e chiudi l’acquisto, le spedizioni sono gratuite e potrai assicurarti il più grande catalogo di titoli digitali sulla Xbox più piccola di sempre, con tanti giochi di nuova generazione.

