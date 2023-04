I migliori cellulari in OFFERTA oggi su Amazon: solo BEST BUY

Per avere prestazioni di un certo livello non sempre serve acquistare uno smartphone top di gamma a prezzi stratosferici. A volte, anche i modelli di fascia media possono offrire un’esperienza d’uso di un certo rilievo. Merito soprattutto dei miglioramenti dei processori che sono sempre più performanti, anche quelli progettati per i device low cost. Ad ogni modo ci sono comunque offerte su Amazon anche sui prodotti top, il cui prezzo a volte è super vantaggioso.

I migliori smartphone in offerta oggi

Per chi non dispone di un ricco budget da investire, ecco alcune soluzioni in grado di offrire, comunque, risultati in termini di esperienza d’uso più che soddisfacenti. E poi con gli sconti odierni si possono prendere in considerazione anche vecchi top di gamma, proposti a distanza di un paio di anni a prezzi davvero contenuti ma con la garanzia di ottime prestazioni.

Iniziamo con il Realme GT Master Edition 5G, nel taglio 6-128 GB e nella colorazione Voyager Grey, con Qualcomm Snapdragon 778G 5G, display da 6.43″ Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart 65W e funzioni NFC, al momento costa 291 euro invece di 349 euro.

L’OPPO A54 5G 4/128GB, nel taglio 4-128 GB e nella colorazione Crystal Black, con display da 6.52” 60HZ HD+, AI Triple Camera 50+2+2 MP, Batteria da 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, e sistema IPX4 [Versione Italiana] lo trovi a 174 euro invece di 229,99 euro (24% di sconto).

Il Redmi Note 11 di Xiaomi, nel taglio 4-128 GB e nella colorazione Graphite Grey, con Snapdragon 680, Display da 6.43” AMOLED FHD+ 90Hz, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh (versione italiana con due anni di garanzia) e Alexa, a 170 euro invece di 249 euro (30% di sconto).

Il Motorola moto G22, nel taglio 4-64GB e nella colorazione Cosmic Black, con MediaTek Helio G37, Display da 6.5″ a 90Hz , Quad Camera 50 MP, batteria 5000 mAH, Dual SIM e Android 12, ti costa 125 euro, invece che 219,99 euro (sconto del 43%).

Anche POCO X5 Pro 5G è in super offerta su Amazon, grazie allo sconto del 17% che ne abbassa il prezzo a circa 249€, (sconto del 17%) incluse le spedizioni via Prime. Dotato di un’ottima tecnologia di visualizzazione, questo è il primo telefono della serie X che impressiona con uno schermo Flow AMOLED vivido, fluido e luminoso da 6,67″, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz .

Ottima offerta per lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G versione Dual Sim dal taglio da 6GB+128GB. Questo medio gamma con ampia batteria da 5000 mAh e supporto NFC è in super offerta su Amazon a 279€ (sconto del 26%) e con le spedizioni che sono gratuite. Un’ottima occasione per assicurarsi un telefonino tra i più apprezzati della sua fascia, con tutto quello che serve per ogni esigenza.

Il gioiellino di Samsung, ovverosia il Galaxy S22 è in super offerta proprio oggi su Amazon con lo sconto importante del 35% sul prezzo di listino di 879€. Proprio così: questo dispositivo che fa di Imaging, IA evolutissima e sostenibilità tre degli elementi chiave che lo caratterizzano ora potete farlo vostro a 571€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Dulcis in fundo abbiamo un altro smartphone targato Google, questa volta il Pixel 7 in sconto su Amazon e oggi puoi accaparrartelo a 554€ (sconto del 15%) con le spedizioni rapide e gratuite garantiti dai servizi Prime. Un’offerta forse non altissima, ma di certo molto invitante per uno degli smartphone migliori attualmente disponibili sul mercato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.