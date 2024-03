I Notebook più economici alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Siamo ormai giunti all’ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, e per l’occasione abbiamo deciso di riportarti alcuni tra i migliori notebook in offerta per l’occasione: i notebook sono infatti dispositivi che si prestano alle più disparate attività, dal lavoro in remoto fino allo svago personale.

Festa delle Offerte: i migliori notebook ad un prezzo stracciato

Patrtiamo prima di tutto da ASUS Vivobook 15, per l’occasione in offerta al sensazionale prezzo di soli 649 euro, con più di 50 euro di risparmio rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia. Tra i punti di forza alla base di questo notebook troviamo sicuramente il processore Intel Core i7 e l’SSD da ben 512 GB di memoria.

Passiamo poi al notebook Acer Aspire 3, in questo caso disponibile in offerta al sensazionale prezzo di soli 549 euro, con un risparmio di più di 280 euro rispetto al prezzo originale. Tra le caratteristiche salienti troviamo il display da 15.6 pollici di diagonale e la scheda video Intel Iris Xe.

Per tutti gli appassionati di videogiochi è disponibile ASUS Tuo Gaming F15, per l’occasione in offerta all’incredibile prezzo di soli 799 euro, con quasi 400 euro di risparmio a confronto dell’originale prezzo di listino. La scheda video NVIDIA GeForce 3050 ti permette di giocare a qualsiasi videogioco che desideri, senza scendere a nessun compromesso.

Ultimo ma di certo non per importanza, arriviamo infine a HP Laptop 15, disponibile in offerta allo strabiliante prezzo di appena 549 euro, con un ottimo 21% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso HP. Tra i punti di forza troviamo sicuramente il processore AMD Ryzen 7 e l’SSD da ben 1 TB, all’interno del quale potrai catalogare tutti i tuoi file.

