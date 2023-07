I Prime Day Amazon non sono ancora FINITI: la caccia all'affare CONTINUA

Il Prime Day di Amazon è un evento di shopping imperdibile che ha offerto in questi giorni ai clienti l’opportunità di accedere a incredibili sconti su una vasta gamma di prodotti. Ma anche se l’evento principale è terminato stanotte, le buone notizie sono che gli sconti non sono ancora finiti! Ci sono ancora tantissimi prodotti disponibili a prezzi scontati che possono soddisfare le tue esigenze di shopping. Guarda cosa abbiamo scovato noi.

JBL Wave 100TWS

Le JBL Wave 100TWS sono cuffie in-ear true wireless che offrono un’esperienza audio immersiva e senza fili. Grazie alla connessione Bluetooth, puoi goderti la tua musica preferita e ricevere chiamate in vivavoce con facilità. Le cuffie JBL Wave 100TWS sono dotate di suono JBL Deep Bass, che offre bassi potenti e profondi per un’esperienza sonora coinvolgente. Su Amazon sono infatti scontate del 25% e dunque puoi accaparrartele a soli 44€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Tablet 10” Happybe con Android 11

I tablet sono uno strumento sempre più diffuso nelle famiglie italiane, ce li utilizzato per lavoro, studio e, soprattutto, divertimento. L’occasionissima per accaparrartene uno anche tu a un prezzo tra l’altro convenientissimo si presenta su Amazon con una mega offerta che te lo fa prendere a soli 59€. Una cifra talmente bassa che spesso non ci compri nemmeno un tablet da 8”. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono auricolari Bluetooth 5.3 che offrono una serie di funzionalità avanzate. Dotati di cancellazione del rumore AI, consentono di godere di un’esperienza audio immersiva senza distrazioni. Sono anche compatibili con la ricarica wireless, che rende la ricarica dei auricolari ancora più comoda. Prendile oggi su Amazon con lo sconto del 33% a soli 24€. Le spedizioni sono gratuite.

Smartwatch Blackview R3

Lo smartwatch di Blackview R3 è uno di quei wearable poco conosciuti dal grande pubblico in quanto poco reclamizzati, ma non per questo è meno efficiente di altri più famosi. Perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, in questo momento lo trovi nella colorazione nera al minimo storico su Amazon. Ma devi fare in fretta e cliccare su questo link se vuoi approfittare subito della promozione e assicurartelo. Perché considerando l’ottimo rapporto prezzo e qualità, dubitiamo che rimanga disponibile ancora per molto.

OPPO Enco Buds2

Se cerchi la migliore qualità del suono in un paio di auricolari Bluetooth, allora sei capitato nel posto giusto. Queste eccellenti OPPO Enco Buds2 fanno infatti proprio al caso tuo, visto che parliamo di un prodotto top ma al contempo accessibile, a maggior ragione oggi che sono disponibili a soli 24 euro su Amazon, ovverosia con 30,00€ (60%) di sconto. Una mega occasione, dunque, per accaparrarsi questi gioiellini con una spesa irrisoria e le spedizioni gratuite via Prime.

Ripetitore WiFi di Xiaomi

Se hai una casa spaziosa e il segnale WiFi del tuo router non arriva a coprirla tutta, forse abbiamo la soluzione che fa per te. Approfitta della promozione su Amazon del momento e prendi questo ripetitore Xiaomi a 13€ circa. Spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime. Lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro ha due potenti antenne esterne ad alto guadagno che forniscono una copertura più ampia e prestazioni migliorate.

Oral-B Advance Power

Il tuo nuovo spazzolino elettrico, utile e dal design elegante, oggi ti costa appena quanto una pizza Capricciosa? Non ci credi? Allora vai su Amazon seguendo questo link e prendilo a soli 10€, invece che 29,99€, con un risparmio totale di ben 20€. Si tratta dell’ottimo Oral-B Advance Power, con testina sostituibile e spedizioni gratuite e veloci garantite da servizi Prime.

Apple AirTag

Le AirTag sonoun dispositivo pensato proprio per la geolocalizzazione degli oggetti e quindi per “impedirne” la perdita rendendone facile il ritrovamento. Sfruttando una funzionalità di iOS e la rete di dispositivi Apple nel mondo, infatti, Cupertino ha creato un tracker Bluetooth facile da configurare e utilizzare, e che in questo momento è venduto su Amazon a soli 33 euro. Il tutto con le spese di spedizioni gratuite grazie a Prime.

Tastiera Logitech K380

Se cerchi una tastiera Wireless compatta e leggera, ma estremamente performante, fatti furbo e corri su Amazon per assicurarti questa elegante Logitech K380 di colore grigio. Con appena 39€ te la porti a casa subito, con le spedizioni super veloci e gratuite offerte da Amazon. Goditi la praticità della digitazione su computer desktop ‎anche con cellulare e tablet. Compatibile con Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS e ‎AppleTV.

Smartwatch uomo Chiamate (-57%)

Questo interessante smartwatch costa davvero una miseria, appena 24€ tra sconto e coupon, ma ha tantisisme funzioni e uno schermo da 1.8” degni di un top di gamma. Inoltre è dotato di altoparlanti integrati di alta qualità, perfetti per essere sfruttati anche con la funzione per rispondere/ effettuare chiamate. Un piccolo gioiellino che vale la pena provare.

