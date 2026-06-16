I professionisti dell’ordine sono certi: anche tu hai i doppioni di questi 20 oggetti a casa (e li devi buttare subito)

Secondo i professionisti dell’organizzazione domestica, nelle case degli italiani si accumulano moltissimi doppioni che finiscono per occupare spazio prezioso senza offrire alcun vantaggio concreto.

Molto spesso si acquistano nuovi accessori semplicemente perché non si ricordava di possederli già oppure perché risultavano introvabili nel caos domestico. In altri casi, invece, si conservano per il classico “potrebbero servire”, una convinzione che porta ad accumulare prodotti destinati a restare inutilizzati per anni.

I 20 oggetti che quasi tutti conservano in doppia copia

Gli esperti del decluttering individuano una lunga lista di articoli presenti in quantità eccessive nelle abitazioni. Tra i più comuni ci sono piccoli elettrodomestici da cucina, frullatori, aspirapolvere, utensili specifici, contenitori per alimenti, caricabatterie e cavi ormai inutilizzati.

Anche la biancheria per la casa è tra le principali fonti di disordine. Lenzuola, asciugamani, coperte e cuscini vengono spesso accumulati senza una reale necessità, occupando interi armadi che potrebbero essere organizzati molto meglio.

Non mancano poi tazze, borracce, shopper riutilizzabili, vasi decorativi e servizi di piatti, spesso acquistati o ricevuti in regalo nel corso degli anni e mai realmente utilizzati.

Dietro questo comportamento non c’è soltanto disorganizzazione. Gli specialisti spiegano che molte persone mantengono gli oggetti extra per motivi emotivi: alcuni ricordano un momento particolare, altri sono stati ricevuti in regalo, mentre altri ancora vengono conservati semplicemente per la paura che possano servire in futuro.

Questa sensazione di sicurezza, però, ha un prezzo. Più oggetti significa più tempo per cercarli, pulirli, spostarli e organizzarli, aumentando lo stress quotidiano invece di ridurlo.

Una regola semplice consiste nel chiedersi quando è stata l’ultima volta che quell’oggetto è stato utilizzato. Se un secondo frullatore, una terza coperta o cinque caricabatterie identici sono rimasti inutilizzati per anni, probabilmente non hanno più alcuna utilità.

Gli organizzatori consigliano inoltre di mantenere soltanto la quantità realmente necessaria per le proprie abitudini quotidiane. Ad esempio, due set di lenzuola per ogni letto, pochi asciugamani per persona e un solo elettrodomestico per ogni funzione sono spesso più che sufficienti.

Meno oggetti, più spazio e meno stress

Eliminare i doppioni non significa privarsi di qualcosa, ma recuperare ordine, praticità e tempo. Liberare armadi e cassetti dagli oggetti inutilizzati rende la casa più funzionale e permette di trovare subito ciò che serve.

Il vero segreto del decluttering non consiste nel buttare tutto, ma nel conservare soltanto ciò che viene davvero utilizzato. E dopo aver controllato questa lista dei 20 oggetti che quasi tutti accumulano, è molto probabile che anche nella tua casa ci sia più di un doppione pronto a lasciare spazio a un ambiente finalmente più ordinato.