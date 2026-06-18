I puntini anti mal d’auto di Apple alla prova: come funzionano e quanto aiutano davvero

In pratica, quei piccoli puntini che compaiono ai bordi del display dovrebbero aiutare occhi e corpo a “mettersi d’accordo” mentre l’auto si muove. Funzionano davvero o sono solo l’ennesima voce nascosta nelle impostazioni? Una prova di The Verge, durata mesi e fatta su strada, dà qualche risposta.

Mal d’auto da schermo: quando occhi e orecchio interno non si capiscono

Il mal d’auto, o cinetosi, nasce da un contrasto semplice da spiegare e molto fastidioso da sopportare. Gli occhi restano fissi sullo schermo, dove tutto sembra fermo. L’orecchio interno, invece, registra curve, frenate, accelerazioni e sobbalzi. Al cervello arrivano due segnali opposti: da una parte “sei fermo”, dall’altra “ti stai muovendo”. Ed è lì che, per molti, cominciano nausea, sudore freddo, vertigini e quella sensazione che obbliga a mettere via il telefono dopo pochi minuti.

Non è un problema nato con gli smartphone. Succedeva già leggendo in carrozza, in treno o sul sedile posteriore dell’auto. Oggi, però, capita molto più spesso. Durante un tragitto si risponde a una mail, si scorre un social, si guarda una serie, si prova a finire un documento. Lo smartphone, il tablet o il portatile stanno vicini agli occhi, sono luminosi, catturano l’attenzione. E mentre lo sguardo resta incollato al display, fuori la strada continua a muoversi.

I puntini di Apple su iPhone e iPad: ecco come provano a ridurre la nausea

La soluzione di Apple si chiama Indicatori di movimento nei veicoli e lavora senza farsi troppo notare. La funzione usa accelerometri e giroscopi già presenti su iPhone e iPad per capire quando il dispositivo si trova in un veicolo in movimento. A quel punto, lungo i bordi dello schermo compaiono piccoli punti animati. Non coprono le app aperte e non disturbano troppo la lettura.

L’idea è questa: quando l’auto accelera, frena o curva, i puntini sul display si muovono in modo coerente con le forze percepite dal corpo. Così anche gli occhi ricevono un segnale compatibile con quello registrato dall’orecchio interno. Non servono accessori, non c’è nulla da comprare e non cambia il modo in cui si usa il telefono. Si continua a leggere, scrivere o navigare, ma con un riferimento visivo in più, pensato per ridurre il conflitto tra ciò che si vede e ciò che si sente.

Apple ha scelto una strada poco invasiva. I puntini restano ai margini, occupano poco spazio e non trasformano il display in un cruscotto. È un dettaglio, ma conta: una funzione da usare in viaggio deve essere abbastanza visibile da aiutare, non così presente da diventare un altro fastidio. Nelle impostazioni di iOS 18, l’opzione può essere attivata a mano oppure lasciata in automatico, così da comparire quando il sistema riconosce lo spostamento in auto.

La prova di The Verge: aiutano, ma non fanno miracoli

Il riscontro più interessante arriva da The Verge, con una prova firmata da Victoria Song, giornalista che ha raccontato di soffrire di mal d’auto fin da bambina. Non si tratta di un test in laboratorio, ma di uso quotidiano: tragitti reali, lettura di articoli, app social, attività sul dispositivo e mesi di prova. Secondo quanto riportato, la funzione ha reso molto più tollerabile l’uso dello schermo in auto, con un beneficio rimasto nel tempo.

Questo punto è importante, perché riduce il dubbio dell’effetto novità. Se una funzione sembra utile per due giorni, può essere suggestione. Se continua ad aiutare dopo settimane o mesi, il discorso cambia. Song ha spiegato che i puntini anti nausea non le hanno permesso di ignorare del tutto il problema, ma hanno abbassato il livello di disagio. Tradotto: qualche minuto in più di lettura, meno bisogno di guardare subito fuori dal finestrino, meno nausea nei tragitti più gestibili.

I limiti, però, restano. La funzione non è una cura per la cinetosi e non elimina tutte le cause del disturbo. Strade di montagna, curve ravvicinate, guida nervosa, frenate brusche o viaggi lunghi possono continuare a dare fastidio. E poi la sensibilità cambia molto da persona a persona: c’è chi soffre appena, chi non riesce a guardare lo schermo per più di trenta secondi, chi sta male anche davanti. Per alcuni il beneficio può essere evidente; per altri, più contenuto. Apple riduce il disallineamento tra vista e movimento, non lo cancella.

Perché questi puntini contano nell’auto sempre più piena di schermi

La funzione di Apple interessa anche oltre il singolo viaggio, perché arriva in un momento in cui l’abitacolo dell’auto è sempre più pieno di schermi, servizi connessi, intrattenimento e strumenti di lavoro. Con i sistemi di assistenza alla guida più avanzati, e in prospettiva con auto sempre più autonome, i passeggeri saranno portati a fare altro per più tempo: leggere, guardare video, partecipare a riunioni, usare tablet e telefoni.

Ed è qui che il tema del motion sickness torna centrale. Se il futuro dell’auto promette tempo “liberato” dalla guida, quel tempo deve poter essere usato davvero. Diverse aziende stanno studiando soluzioni diverse: luci adattive, sedili pensati per seguire meglio il movimento, sistemi visivi inseriti nell’abitacolo. Apple sceglie una via più piccola e immediata: usare un dispositivo che molti hanno già in tasca per rendere il viaggio un po’ meno faticoso.

Non è una rivoluzione medica, e non va raccontata come tale. È però una funzione pratica, basata su sensori già disponibili e su una spiegazione fisiologica sensata. Per chi soffre di mal d’auto da smartphone, i puntini di iOS 18 possono fare la differenza tra chiudere subito un articolo e riuscire a leggerlo fino in fondo. Poco vistosi, sì. Ma utili. E nella vita di tutti i giorni, spesso basta questo.