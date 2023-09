I SENZA RIMORSO Amazon: gli affari IRRINUNCIABILI all'ora di PRANZO

Preparatevi a una vera e propria festa dello shopping online, perché su Amazon c’è una nuova infornata di proposte che porterà gioia ai vostri cuori e risparmio nei vostri portafogli. Sono gli affari che non potrete assolutamente perdere, soprattutto all’ora di pranzo, e che qualunque porterete a termine non vi lascerà alcun rimorso, perché troppo vantaggiose per poterle resistere.

Atari 2600+ , riproduzione funzionante della mitica console con giochi a €120,99 (Prenotazione al prezzo minimo garantito );

, riproduzione funzionante della mitica console con giochi (Prenotazione al prezzo minimo garantito ); Soundbar USB under-monitor compatta Creative Stage Air V2 per PC, con Bluetooth 5.3, doppio driver e radiatore passivo, fino a 6 ore di riproduzione, compatibile con PS5 e Switch a €39,99 (coupon 10€);

compatta Creative Stage Air V2 per PC, con Bluetooth 5.3, doppio driver e radiatore passivo, fino a 6 ore di riproduzione, compatibile con PS5 e Switch (coupon 10€); TECKNET Caricatore USB C con Cavo Tipo C 1.5m, Caricatore Rapido GaN 45W con 2 Porte per Samsung Galaxy S23 Ultra S22 S21 S20 S9 S8 Note10, iPhone, Google Pixel, Presa Spina

con Cavo Tipo C 1.5m, Caricatore Rapido GaN 45W con 2 Porte per Samsung Galaxy S23 Ultra S22 S21 S20 S9 S8 Note10, iPhone, Google Pixel, Presa Spina USB di Tipo C Adattatore a €16,99 (coupon 15%);

(coupon 15%); INIU Cavo USB C USB C 100W, 2m Cavo USB Type-C PD 5A Ricarica Rapida QC 4.0 Nylon Cavo Tipo C Caricabatterie Cellulare per Samsung S22 Ultra iPad Pro MacBook Air Pixel 7 Pro Switch PS5 Xiaomi ECC a €7,59 (5%);

USB C 100W, 2m Cavo USB Type-C PD 5A Ricarica Rapida QC 4.0 Nylon Cavo Tipo C Caricabatterie Cellulare per Samsung S22 Ultra iPad Pro MacBook Air Pixel 7 Pro Switch PS5 Xiaomi ECC (5%); CREATIVE Outlier Cuffie a conduzione ossea wireless con Bluetooth 5.3, IPX5 resistenza al sudore e agli spruzzi d’acqua, connettività multipunto, durata della batteria, microfono integrato a €96,47 (12%);

Outlier Cuffie a conduzione ossea wireless con Bluetooth 5.3, IPX5 resistenza al sudore e agli spruzzi d’acqua, connettività multipunto, durata della batteria, microfono integrato (12%); realme C31 4g smartphone,Potente processore Unisoc T612,Tripla fotocamera con AI da 13 MP,Batteria massiva da 5000 mAh,Schermo intero da 16,5 cm (6,5”),4+64 Dark Green a €100,10 (41%);

4g smartphone,Potente processore Unisoc T612,Tripla fotocamera con AI da 13 MP,Batteria massiva da 5000 mAh,Schermo intero da 16,5 cm (6,5”),4+64 Dark Green (41%); TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno 2K(3MP), Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, Notifiche in Tempo Reale, Storage su Cloud, MicroSD fino a 256GB, Funziona con Alexa e Google Assistant Tapo C210 [Classe di efficienza energetica A+] a €29,69 (10%);

Wi-Fi Interno 2K(3MP), Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, Notifiche in Tempo Reale, Storage su Cloud, MicroSD fino a 256GB, Funziona con Alexa e Google Assistant Tapo C210 [Classe di efficienza energetica A+] (10%); Apple AirTag a €29,90 (23%);

(23%); WD 20TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0 a €369,13 (14%);

Questa su Amazon è un’opportunità unica per fare affari incredibili su una vasta gamma di prodotti, troverete sconti da sogno che renderanno la vostra giornata ancora migliore. Non perdete l’occasione di risparmiare e godere di un po’ di shopping online all’ora di pranzo. Affrettatevi, perché queste offerte potrebbero esaurirsi presto.