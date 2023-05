I SOLITI IGNOTI: 5 gadget UTILI che non avevi MAI VISTO prima su Amazon

Occasioni tech imperdibili su Amazon: merito alle offerte di questo periodo pasquale. Da questo punto di vista la vetrina dedicata alle promozioni per gli amanti della tecnologia è immensa. Ci trovi di tutto e di più, anche prodotti insoliti, in gran sconto, che appena li vedi vuoi subito averli. Dai un’occhiata alla nostra selezione di cinque promozioni imperdibili: tutti prodotti fantastici a meno di 30€. Li ricevi a casa con spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime.

Kitchen Mama, apribottiglie multifunzione

Questo è un aggeggio incredibile, fondamentale per chi viaggia. E’ multifunzionale e apre bottiglie con tappi a corona, a vite, lattine per bevande, contenitori con linguette, le scatole di alluminio e rompe perfino il sigillo sottovuoto sui barattoli. Tutto senza il minimo sforzo e con una spesa esigua.

Rasoio compatto digitale

Sempre per chi è in giro, questo piccolo e compatto rasoio è una potenza. Pensate, funziona tramite batteria integrata ricaricabile e vanta perfino una doppia testina. Insomma, un vero gioiellino di tecnologia e utilità, bello nel design ed efficace nella rasatura, che può sempre servire.

Telecomando Bluetooth per TiK Tok

Da oggi non è più necessario usare il dito per scorrere i video su Tik Tok. Proprio così: grazie a questo geniale telecomando Bluetooth puoi scorrere i video, fare doppio clic per mettere “Mi piace”, “mettere in pausa” e “riprodurre” senza “sforzo”. Di fatto non hai più bisogno di toccare il telefono. Lo puoi avere a soli 22€ su Amazon.

Portachiavi Cubo 8 in 1 con lettore microSD e carica batterie

Questo gadget è una soluzione mobile all-in-1 pazzesca, perché nonostante le dimensioni ridotte e compatte tali da farlo stare tra due dita, non è solo un portachiavi ma può essere alla bisogna un caricabatterie, lettore di schede, torcia e molto altro. Una soluzione geniale da portarsi sempre dietro in qualsiasi circostanza. Include addirittura un cavo micro USB e Lightning certificato MFI. Il tutto a soli 26€. Pazzesco, no?

Kit pulizia tastiera e laptop 10 in 1

Infine ecco il kit dei sogni per chi ama tenere sempre pulita in particolare la tastiera del proprio PC, sia desktop che portatile: il set include tutto ciò che serve, spazzola retrattile, estrattore chiave, penna con punta in metallo, penna in plastica (lente), spugna floccata, spazzola morbida, spray (2 ml), panno per lucidare (2 pezzi), panno in microfibra, piccolo panno di ricambio (5 pezzi). Design perfetto, si inserisce facilmente in una borsa o in un cassetto della scrivania per risparmiare spazio.

