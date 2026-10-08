I tecnici degli elettrodomestici non si stancano mai di ripeterlo: questi errori più comuni nella pulizia del forno lo distruggono

Alcuni errori comuni nella pulizia del forno possono danneggiarlo nel tempo: i tecnici spiegano quali abitudini evitare per preservare componenti e superfici.
Alcuni errori comuni nella pulizia del forno possono danneggiarlo nel tempo: i tecnici spiegano quali abitudini evitare per preservare componenti e superfici.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 8 ott 2026
I tecnici degli elettrodomestici non si stancano mai di ripeterlo: questi errori più comuni nella pulizia del forno lo distruggono

Pulire il forno nel modo sbagliato può sembrare innocuo, ma alcune abitudini quotidiane finiscono per mettere sotto stress componenti e superfici interne nel tempo.

I tecnici degli elettrodomestici lo ricordano spesso: una manutenzione trascurata o troppo aggressiva può trasformare lo sporco normale in un problema più serio. Bastano alcune attenzioni nella pulizia del forno per evitare incrostazioni difficili, cattivi odori e interventi di assistenza che potrebbero essere evitati.

Autopulizia ignorata: vapore, pirolisi e sistemi catalitici vanno usati

Il primo errore è quasi banale: non usare le funzioni che il forno ha già. Molti modelli recenti hanno programmi di autopulizia, dai sistemi a vapore come Aquaclean o Easy Clean, fino alla pirolisi, che porta il forno a temperature molto alte e trasforma i residui di grasso in cenere.

Nei forni catalitici, invece, alcune pareti interne aiutano ad assorbire e a sciogliere lo sporco durante la cottura. I riparatori lo raccontano spesso nei centri assistenza: “Ci chiamano per forni pieni di incrostazioni, poi scopriamo che il ciclo di pulizia non è mai stato avviato”.

Anche chi ha un modello più vecchio può fare qualcosa di simile: mettere una teglia o un recipiente con acqua, scaldare il forno e lasciare che il vapore ammorbidisca il grasso. Poi, quando è tiepido, si passa un panno umido. Niente di complicato. Ma funziona.

Residui lasciati troppo a lungo: grasso, briciole e rischi igienici

Il secondo problema è quello che resta sul fondo: formaggio fuso, briciole, schizzi di sugo, gocce di grasso colate dalla teglia. Se restano lì per giorni, o peggio per settimane, a ogni nuova accensione si bruciano ancora di più e diventano sempre più difficili da togliere.

Interno di un forno aperto con briciole e residui bruciati, con spray, spugna e ciotola d’acqua sul piano cucina

Un forno con residui incrostati e gli strumenti per la pulizia, per spiegare gli errori più comuni che possono rovinarlo.

Non è solo una questione di sporco visibile. I residui alimentari nel forno possono provocare cattivi odori, fumo durante la cottura e, quando la pulizia scarseggia, attirare insetti o favorire muffe e batteri sulle superfici sporche.

La regola è semplice: appena il forno si raffredda, si passa una spugna con acqua e poco sapone. Senza aspettare la “pulizia grande” del fine settimana. Alcuni tecnici consigliano anche di usare la carta forno quando la ricetta lo permette, così briciole e colature si raccolgono più facilmente. In sostanza: sporcare meno, e togliere subito quello che cade.

Detergenti usati di fretta: i tempi di posa fanno davvero la differenza

Il terzo errore è spruzzare un detergente sgrassatore e toglierlo dopo pochi secondi, magari strofinando forte e rischiando di rovinare guarnizioni, smalti o superfici interne. I prodotti per la pulizia del forno devono avere il tempo di agire.

I minuti indicati sull’etichetta non sono un dettaglio: servono perché il prodotto ammorbidisca lo sporco attaccato alle pareti. Usarlo di fretta significa consumarne di più, fare più fatica e spesso ottenere un risultato peggiore.

Lo stesso vale per i rimedi casalinghi con bicarbonato e aceto, scelti da chi preferisce soluzioni meno aggressive: possono aiutare, ma hanno bisogno di una posa più lunga e poi vanno rimossi bene con un panno umido. “Lasciate lavorare il prodotto, non il gomito”, dicono spesso i tecnici ai clienti. Una battuta, certo. Ma il senso è chiaro: nella manutenzione del forno, la fretta può costare cara.

Ti consigliamo anche

Milioni di bambini degli anni '90 sono cresciuti guardando lo stesso episodio per cinque giorni di fila: uno psicologo aveva convinto la rete a sottoporli a un test
Domani

Milioni di bambini degli anni '90 sono cresciuti guardando lo stesso episodio per cinque giorni di fila: uno psicologo aveva convinto la rete a sottoporli a un test
Se usi un apparecchio elettronico per misurare la pressione c'è un errore che non dovresti fare
Domani

Se usi un apparecchio elettronico per misurare la pressione c'è un errore che non dovresti fare
Negli anni '70 i semi di alcuni alberi andarono sulla Luna: oggi crescono in giardini e piazze sulla Terra
Domani

Negli anni '70 i semi di alcuni alberi andarono sulla Luna: oggi crescono in giardini e piazze sulla Terra
Truffe telefoniche, i prefissi a cui non rispondere mai sono stati aggiornati: la lista
Domani

Truffe telefoniche, i prefissi a cui non rispondere mai sono stati aggiornati: la lista
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×