I tecnici degli elettrodomestici non si stancano mai di ripeterlo: questi errori più comuni nella pulizia del forno lo distruggono

Pulire il forno nel modo sbagliato può sembrare innocuo, ma alcune abitudini quotidiane finiscono per mettere sotto stress componenti e superfici interne nel tempo.

I tecnici degli elettrodomestici lo ricordano spesso: una manutenzione trascurata o troppo aggressiva può trasformare lo sporco normale in un problema più serio. Bastano alcune attenzioni nella pulizia del forno per evitare incrostazioni difficili, cattivi odori e interventi di assistenza che potrebbero essere evitati.

Autopulizia ignorata: vapore, pirolisi e sistemi catalitici vanno usati

Il primo errore è quasi banale: non usare le funzioni che il forno ha già. Molti modelli recenti hanno programmi di autopulizia, dai sistemi a vapore come Aquaclean o Easy Clean, fino alla pirolisi, che porta il forno a temperature molto alte e trasforma i residui di grasso in cenere.

Nei forni catalitici, invece, alcune pareti interne aiutano ad assorbire e a sciogliere lo sporco durante la cottura. I riparatori lo raccontano spesso nei centri assistenza: “Ci chiamano per forni pieni di incrostazioni, poi scopriamo che il ciclo di pulizia non è mai stato avviato”.

Anche chi ha un modello più vecchio può fare qualcosa di simile: mettere una teglia o un recipiente con acqua, scaldare il forno e lasciare che il vapore ammorbidisca il grasso. Poi, quando è tiepido, si passa un panno umido. Niente di complicato. Ma funziona.

Residui lasciati troppo a lungo: grasso, briciole e rischi igienici

Il secondo problema è quello che resta sul fondo: formaggio fuso, briciole, schizzi di sugo, gocce di grasso colate dalla teglia. Se restano lì per giorni, o peggio per settimane, a ogni nuova accensione si bruciano ancora di più e diventano sempre più difficili da togliere.

Non è solo una questione di sporco visibile. I residui alimentari nel forno possono provocare cattivi odori, fumo durante la cottura e, quando la pulizia scarseggia, attirare insetti o favorire muffe e batteri sulle superfici sporche.

La regola è semplice: appena il forno si raffredda, si passa una spugna con acqua e poco sapone. Senza aspettare la “pulizia grande” del fine settimana. Alcuni tecnici consigliano anche di usare la carta forno quando la ricetta lo permette, così briciole e colature si raccolgono più facilmente. In sostanza: sporcare meno, e togliere subito quello che cade.

Detergenti usati di fretta: i tempi di posa fanno davvero la differenza

Il terzo errore è spruzzare un detergente sgrassatore e toglierlo dopo pochi secondi, magari strofinando forte e rischiando di rovinare guarnizioni, smalti o superfici interne. I prodotti per la pulizia del forno devono avere il tempo di agire.

I minuti indicati sull’etichetta non sono un dettaglio: servono perché il prodotto ammorbidisca lo sporco attaccato alle pareti. Usarlo di fretta significa consumarne di più, fare più fatica e spesso ottenere un risultato peggiore.

Lo stesso vale per i rimedi casalinghi con bicarbonato e aceto, scelti da chi preferisce soluzioni meno aggressive: possono aiutare, ma hanno bisogno di una posa più lunga e poi vanno rimossi bene con un panno umido. “Lasciate lavorare il prodotto, non il gomito”, dicono spesso i tecnici ai clienti. Una battuta, certo. Ma il senso è chiaro: nella manutenzione del forno, la fretta può costare cara.