I tecnici sono stati chiari: lavatrice e asciugatrice non andrebbero mai utilizzate a quest'ora

A segnalarlo è l’esperta di pulizie domestiche Petya Holevich, citata dal sito statunitense The Spruce. Il consiglio è semplice: rivedere l’orario del bucato per evitare sprechi e costi inutili. Perché non basta scegliere il programma “eco” o lavare a bassa temperatura. Conta anche quando si preme il tasto di avvio. E, spesso, per abitudine o comodità, lo si fa proprio nell’orario meno conveniente.

Secondo Holevich, la fascia da evitare per far partire la lavatrice è quella tra le 16 e le 21. Sono le ore in cui in casa si accende un po’ di tutto: fornelli, luci, riscaldamento o climatizzatore, televisori, computer, lavastoviglie. È il momento del rientro dal lavoro, della cena da preparare, dei bambini da seguire. Tutto si concentra lì, nel giro di poche ore.

In quella parte della giornata la richiesta di energia elettrica tende a crescere, perché milioni di utenze usano nello stesso momento apparecchi che assorbono corrente. Il bucato, soprattutto se poi entra in gioco anche l’asciugatrice, aggiunge un altro peso. “Cambiare abitudine può sembrare un dettaglio, ma ripetuto più volte alla settimana fa la differenza”, ha spiegato l’esperta. Il punto, quindi, non è solo quanto dura il lavaggio. È anche l’orario in cui lo si avvia.

Ore di punta e tariffe: quando la bolletta può salire

Il peso sulla bolletta dipende anche dal contratto firmato con il proprio fornitore. In molti Paesi, e in diversi casi anche in Italia, le tariffe cambiano in base alle fasce orarie. Nelle cosiddette ore di punta, quando la domanda di elettricità è più alta, l’energia può costare di più rispetto ad altri momenti della giornata.

Lavatrice in funzione in prima serata con altri elettrodomestici accesi: la situazione tipica delle ore di punta in bolletta.

Per questo l’orario del bucato non è un dettaglio da poco. Chi ha una tariffa bioraria o multioraria farebbe bene a controllare le condizioni del proprio operatore, voce per voce, senza fermarsi al totale della fattura. Solo così si capisce se lavare alle 19, magari dopo cena, costa più che farlo al mattino. Non significa rinunciare alla comodità. Significa spostare un gesto quotidiano nel momento in cui pesa meno sul bilancio di casa.

Bucato al mattino o a metà giornata: quando conviene davvero

L’indicazione dell’esperta è chiara: quando si può, meglio avviare la lavatrice al mattino. In quelle ore la richiesta elettrica domestica è spesso più bassa rispetto al tardo pomeriggio e alla sera. Per chi paga l’energia in base alle fasce orarie, questo può tradursi in un risparmio. Un ciclo fatto partire alle 8 o alle 9, per esempio, lascia anche più tempo per gestire asciugatura e stenditura senza fretta.

La metà giornata può essere ancora più conveniente per chi ha i pannelli solari. Nelle ore di maggiore produzione, infatti, l’elettricità dell’impianto può alimentare direttamente gli elettrodomestici, riducendo il prelievo dalla rete. “Se si utilizzano pannelli solari o si stende il bucato all’aperto, il centro della giornata può essere più vantaggioso grazie alla luce e alla circolazione dell’aria”, ha spiegato Holevich. Poi, certo, contano stagione, meteo ed esposizione della casa.

Stendere prima di sera: meno umidità, meno cattivi odori

Fare il bucato nelle prime ore del giorno non aiuta solo a contenere i costi dell’elettricità. Permette anche di stendere i panni quando c’è ancora abbastanza tempo perché asciughino prima di sera. Così si evita che l’umidità rallenti tutto e lasci sui tessuti quell’odore di chiuso che, a volte, costringe a rilavare. Una piccola seccatura, ma anche un nuovo spreco.

Il problema si nota soprattutto nelle zone fresche o umide, oppure nei mesi in cui le temperature scendono in fretta dopo il tramonto. “Se si usa uno stendino esterno in un’area dal clima umido, i vestiti possono non asciugarsi del tutto e sviluppare cattivi odori”, ha confidato l’esperta. Meglio quindi puntare sulle ore di luce, sul sole quando c’è e su una buona ventilazione. Se piove o fa freddo, la scelta più prudente resta stendere in una stanza arieggiata, senza ammassare i capi e senza chiudere tutto. Anche così, la lavatrice pesa meno sulla casa e sulla bolletta.