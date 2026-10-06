I tecnici sono stati chiari: questo è l'elenco degli elettrodomestici che devi staccare se non vuoi pagare il doppio

Lo ricorda la Organización de Consumidores y Usuarios spagnola: televisori, caricabatterie, router, piccoli apparecchi da cucina e perfino alcuni grandi elettrodomestici restano alimentati senza motivo. Consumano poco, certo. Ma giorno dopo giorno incidono sulla bolletta elettrica. E con la casa chiusa, quel consumo è solo uno spreco.

I cosiddetti consumi fantasma, cioè l’energia assorbita dagli apparecchi in stand-by, possono pesare in media per circa il 10% dei consumi elettrici di una casa, secondo le stime della OCU. In un’abitazione che consuma intorno ai 4.500 kWh all’anno, significa arrivare a circa 7,5 euro al mese per dispositivi lasciati collegati senza reale bisogno.

Non una somma enorme, presa da sola. Ma in caso di assenza lunga — due settimane, un mese, le ferie estive — il taglio può farsi vedere. L’associazione dei consumatori calcola che staccare le prese prima della partenza possa ridurre la spesa fino a 20 euro, senza contare il risparmio dovuto al mancato uso quotidiano di cucina, lavatrice e altri apparecchi. Una precauzione semplice, che ha anche un altro vantaggio: meno dispositivi alimentati quando in casa non c’è nessuno.

Frigorifero e congelatore: quando spegnerli, come lasciarli e quanto si risparmia

Il frigorifero è l’elettrodomestico da controllare con più attenzione prima di un viaggio lungo. Resta acceso giorno e notte e pesa più di altri sulla spesa energetica domestica. Se la casa resterà vuota per diversi giorni o settimane e non ci sono alimenti da conservare, la OCU consiglia di svuotarlo, scollegarlo, pulirlo bene e lasciare la porta aperta.

Staccare ciabatte e caricabatterie prima di partire aiuta a ridurre i consumi in stand-by e i rischi in casa.

Serve a evitare umidità, muffe e cattivi odori al rientro. Tenere acceso un frigorifero per un mese può costare, a seconda del modello e delle dimensioni, tra 3,5 e 7 euro. Se invece nel congelatore restano cibi da conservare, meglio non spegnere tutto: si può alzare leggermente la temperatura del termostato, visto che l’apparecchio sarà meno sollecitato, oppure usare le funzioni dei modelli combi, che permettono di spegnere il vano frigo lasciando acceso solo il congelatore. In quel caso è bene controllare le guarnizioni e non lasciare confezioni aperte.

Termo elettrico, lavatrice, lavastoviglie e asciugatrice: le operazioni da fare prima di partire

Tra gli apparecchi da non dimenticare c’è il termo elettrico. Anche quando nessuno apre i rubinetti, continua a mantenere l’acqua calda con cicli di riscaldamento. Lasciarlo acceso durante un’assenza prolungata può costare tra 7 e 10 euro al mese, secondo le indicazioni riportate dalla OCU. Prima di scollegarlo, gli esperti suggeriscono di chiudere le chiavi di passaggio dell’acqua e, se possibile, usare l’acqua già presente nel serbatoio fino a svuotarlo.

È un’accortezza utile sia per ridurre i consumi sia per limitare i danni in caso di perdite o guasti. Anche lavatrice, lavastoviglie e asciugatrice vanno lasciate vuote, pulite e scollegate. Resti di cibo, stoviglie umide o panni dimenticati nel cestello possono creare cattivi odori in pochi giorni, soprattutto con la casa chiusa. Meglio asciugare le guarnizioni, lasciare gli sportelli socchiusi e svuotare il serbatoio di condensa dell’asciugatrice. Al rientro, poi, si potrà fare un ciclo di manutenzione e pulire filtri e vani interni.

Nella lista degli apparecchi da scollegare rientrano anche macchine del caffè, tostapane, robot da cucina, forni a microonde, radiosveglie e tutti quei dispositivi lasciati attaccati “per comodità”. Molti hanno spie luminose, orologi digitali, display o memorie interne: sembrano spenti, ma continuano ad assorbire corrente. Lo stesso vale per i caricabatterie di telefoni, tablet, aspirapolvere senza fili e altri dispositivi a batteria, da togliere dalla presa prima di chiudere casa.

C’è poi il router WiFi: spegnerlo elimina un consumo continuo e riduce anche il rischio di accessi non autorizzati alla rete durante l’assenza. Non tutto, però, va spento a occhi chiusi. Sistemi di allarme, videocamere di sicurezza o dispositivi salvavita devono restare alimentati, se necessari. Per il resto, basta una verifica stanza per stanza — cucina, soggiorno, bagno, ripostiglio. Cinque minuti prima di partire possono voler dire qualche euro in meno in bolletta e una casa lasciata con più attenzione.