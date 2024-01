I tuoi animali ti fanno disperare per i peli? Risolvi con l'aspirapolvere LEFANT a META' PREZZO!

LEFANT Robot N1 è un Robot Aspirapolvere con Potenza di aspirazione pari a 4500Pa ,4 Modalità di Pulizia, Controllo APP/Alexa/Google. Fino a 165 Minuti di Autonomia, Ideale per rimuovere i peli di animali. Approfitta dello sconto del 46% e pagala solo 149,99 euro!

LEFANT Robot N1 Robot Aspirapolvere: le caratteristiche

il design innovativo incorpora la tecnologia Freemove, 13 coppie di sensori omnidirezionali e 2 set di sensori lungo la parete. 3 set di sensori di penetrazione nel terreno rendono N1 più preciso e intelligente. Evita di cadere dalle scale o di rimanere bloccato e regola in modo intelligente il percorso per sbarazzarti di ciò che è bloccato. A differenza del tradizionale corpo dei robot aspirapolvere segmentati, l’N1 rimuove la struttura meccanica ridondante, eliminando così i guasti del prodotto e i problemi di vita strutturale causati dal cattivo assemblaggio delle parti strutturali. Ed è protetto da una copertura superiore in vetro bianco sfumato resistente ai graffi. Ha una forte potenza di aspirazione fino a 4500 Pa e la potenza di aspirazione può essere regolata in 4 marce. Una sola pulizia può portare via il 99% di immondizia, polvere e peli di animali domestici.

Dopo aver selezionato la modalità silenziosa, il robot aspirapolvere può durare fino a 165 minuti su pavimenti in legno con un’aspirazione robusta e continua, ma con un rumore di pulizia è di soli 55 dB. Con la porta di aspirazione senza grovigli, il robot aspirapolvere N1 può raccogliere i peli senza grovigli; può essere utilizzato efficacemente su pavimenti duri, piastrelle e tappeti a pelo corto. Puoi impostare programmi di pulizia, modalità, livelli di aspirazione e altro tramite l’app Lefant sempre e ovunque. Oppure impartisci comandi vocali tramite Alexa o Google Assistant. * Solo Wi-Fi a 2,4 GHz.

