I vecchi mobili Ikea che oggi valgono una fortuna: fino a 16 mila euro per i collezionisti

Sedie, poltrone, vasi, tappeti e scaffali usciti da tempo dai cataloghi sono finiti nel mirino di compratori, case d’asta e piattaforme specializzate. Attenzione, però: non basta avere un vecchio arredo del marchio svedese per parlare di affare. A pesare davvero sono designer, rarità, condizioni, provenienza e, soprattutto, vendite già concluse. Non le cifre sparate online senza riscontri.

Per decenni Ikea ha costruito il suo successo su un’idea semplice: portare il design nelle case di tutti, con mobili prodotti in grande serie e venduti a prezzi accessibili. Proprio quella enorme diffusione ha lasciato oggi un archivio domestico sterminato. Dentro ci sono pezzi comuni, certo. Ma anche oggetti legati al design scandinavo, a collaborazioni importanti o a precise stagioni del gusto, dagli anni Sessanta e Settanta fino alle collezioni più recenti.

Negli ultimi anni il mercato si è mosso in modo netto. Secondo i dati diffusi da Catawiki, nel 2024 le ricerche di articoli Ikea sulla piattaforma sono aumentate del 50% e gli oggetti venduti del 70%. Nel 2025 il valore medio di vendita è salito del 20%, mentre dall’inizio del 2026 la spesa risultava in crescita del 15%.

“Gli acquirenti guardano sempre più a designer, rarità e storia progettuale”, ha spiegato Christian Plat, esperto di design di Catawiki. Resta però un punto decisivo: un prezzo chiesto online non è una vendita chiusa. E per chi pensa di vendere, la differenza non è da poco.

I pezzi più ricercati: Cavelli, Natura, Vilbert e le collaborazioni limitate

Tra gli oggetti Ikea da collezione più citati c’è la poltrona Cavelli di Bengt Ruda, della fine degli anni Cinquanta. Un esemplare è stato aggiudicato nel 2022 per circa 16.700 euro: una cifra legata alla rarità del modello e alla documentazione del singolo lotto. Più accessibili, ma comunque di peso, le sedie Natura di Karin Mobring: un set del 1977, in pino massello e cuoio, è stato venduto su Catawiki per 2.600 euro.

Verifica di autenticità di una poltrona d’epoca: dettagli e condizioni possono far crescere il valore dei mobili Ikea vintage.

Nel radar dei collezionisti sono entrati anche i vasi PS Jonsberg di Hella Jongerius, pensati per la collezione PS 2006 e battuti in set a 2.450 euro. Poi c’è il divano Borkum di Johan Bertil Häggström, anni Settanta, arrivato a 1.500 euro. La sedia Vilbert di Verner Panton, lanciata nel 1993 e rimasta poco in catalogo, ha registrato vendite intorno ai 1.402 euro, con oscillazioni legate al colore, all’integrità dei pannelli e alla provenienza.

Anche il tappeto MARKERAD “Wet Grass”, nato dalla collaborazione del 2019 con Virgil Abloh, è finito in asta: un esemplare è stato venduto per 1.211 euro. Meno immediati, ma seguiti dagli appassionati, anche il letto Kromvik, le poltrone Rondell, la lounge chair Skye, le poltrone Diana e Cikada, oltre agli scaffali Guide ed Enetri.

Designer, rarità e condizioni: cosa fa salire davvero il prezzo

Il valore di un mobile Ikea d’epoca non dipende solo dall’età. Un pezzo degli anni Settanta può restare piuttosto comune, mentre un oggetto degli anni Novanta o Duemila può diventare interessante se legato a un progetto riconoscibile, a una produzione breve o a una collaborazione limitata. Nomi come Karin Mobring, Bengt Ruda, Niels Gammelgaard, Verner Panton e Hella Jongerius aiutano a identificare un arredo e ad attirare l’attenzione. Ma non trasformano automaticamente ogni mobile in un investimento.

Contano molto anche materiali e stato di conservazione. Legno massello, pelle, metallo cromato, colori insoliti, ferramenta originale e set completi possono far salire l’interesse, se corrispondono alle versioni documentate nei cataloghi. Al contrario, rotture, riverniciature pesanti, saldature fuori posto, imbottiture rovinate o parti mancanti abbassano il prezzo.

La patina del tempo, quando è coerente, può essere accettata. Il danno strutturale, invece, pesa eccome. “Prima di restaurare, meglio fotografare tutto”, è il consiglio che torna spesso tra gli esperti: una pulizia prudente conserva più informazioni di un intervento fatto di fretta.

Autenticità, cataloghi e aste: come verificare un mobile prima di venderlo

Chi pensa di avere in casa un Ikea vintage di valore dovrebbe partire dai dettagli. Etichette, timbri, codici prodotto, dimensioni, materiali, viti, cuciture, saldature e finiture possono dire molto. Spesso si trovano sotto sedute, ripiani o telai. Fotografarli senza staccarli o modificarli è il primo passo. L’assenza di un’etichetta non esclude l’autenticità, soprattutto nei mobili più vecchi, ma obbliga a incrociare altri indizi.

Il confronto va fatto con cataloghi d’epoca, archivi affidabili — compresi quelli dell’Ikea Museum — e risultati di aste concluse. Non con semplici annunci ancora online. Una coppia di sedie, un set completo di vasi o una poltrona con cuscini originali possono valere in modo diverso rispetto allo stesso modello incompleto. Se il pezzo sembra raro, o se l’attribuzione non è chiara, la strada più solida resta una valutazione professionale, basata su esame diretto e fotografie dettagliate. Solo a quel punto si può decidere se venderlo, tenerlo o magari riportarlo dal garage al salotto.