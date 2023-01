ICZI Hub USB 3.0 compatto e ultrasottile ad un prezzo FENOMENALE su Amazon

Questo splitter USB 3.0 può espandere una porta USB 3.0 in 4 USB 3.0 ed è ottimo se usi un pc fisso che richiede l’utilizzo di una tastiera, mouse, disco rigido, stampante e altri dispositivi USB collegati. Acquistalo ora su Amazon a soli 12,79€ invece di 19,99€.

Oltre a 4 porte USB 3.0 ad altissima velocità, questo hub dati fornisce 2 porte USB di tipo C che utilizzano per la trasmissione dei dati dai dispositivi USB-C al PC/laptop. NOTE: La porta USB-C non può essere usata come fonte di ricarica. Collega la chiavetta USB o il disco rigido esterno alla porta dati USB-C o alla porta USB-A 3.0 per trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi.

Il lettore di schede SD/TF integrato è compatibile con schede SD, SDXC, SDHC e TF, Micro SDXC, Micro SDHC, schede Micro SD per il trasferimento di musica, video, immagini o file dalla scheda di memoria e supporta la lettura simultanea delle schede. Nella scatola è presente 1 hub dati USB 3.0 multiporta ICZI, 1 adattatore di alimentazione 5 V/4 A, 18 mesi di garanzia.

Questo dispositivo è compatibile con Windows 10/8 / 8.1 / 7 / Vista / XP, Mac OS X, Linux e Chrome OS. Non ci sta bisogno di installare nessun software o driver aggiuntivo, dato che è plug and play. Il dispositivo possiede addirittura una sistema di protezione contro le sovratensioni integrato che proteggere i dispositivi collegati. E’ adatto sopratutto per dispositivi come MacBook Pro, Mac Mini, iMac, Android TV box, Nintendo Wii, Notebook e tanto altro. Ricordati che avrai a disposizione 30 giorni di reso gratuito e 2 anni di garanzia. Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

