ICZI Hub USB 3.0 in promo su Amazon: mai visto un prezzo così

Questo piccolo hub di ICZI si collega alla porta USB di tipo C del tuo dispositivo, consentendoti di collegare fino a 4 accessori USB 3.0. Viene fornito in una confezione di plastica richiudibile con un certificato di garanzia di 2 anni e un foglio di istruzioni. Lo puoi trovare su Amazon a soli 13,59€ invece di 19,99€.

Questo hub è ricoperto da un materiale plastico nero di alta qualità con robusti connettori in metallo e un forte isolamento attorno allo spesso cavo USB-C. Una volta connesso inizia a funzionare subito, dato che è plug and play e non richiede l’installazione di nessun tipo di software. I trasferimenti di dati sono stati veloci e affidabili, offre prestazioni scattanti grazie alle porte USB 3.0.

Molto bello il design compatto di questo piccolo hub ICZI. Nonostante sia piccolo e portatile, avere due porte USB 3.0 su ciascun lato semplifica il collegamento di più accessori. Viene fornito anche con un cappuccio protettivo per il connettore USB di tipo C. Se stai cercando un hub per il tuo dispositivo USB-C, non potresti sbagliare con questo in quanto è un bel piccolo accessorio per il tuo pc.

Grazie alla promo su Amazon potrai risparmiare il 32%, e se sei cliente Prime non paghi nemmeno la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.