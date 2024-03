Idea regalo iPhone: ecco lo stand MagSafe più apprezzato in sconto!

Gli utenti Apple amano tantissimo gli accessori perfetti per utilizzare i propri prodotti. Un’idea regalo iPhone molto interessante è senza dubbio uno stand per la modalità comodino di iPhone o per mantenerlo sempre visibile sulla propria scrivania. Ecco quindi lo sconto di cui approfittare subito: lo stand di ricarica MagSafe elago MS1. Ora è disponibile su Amazon a soli 25,99€, con un imperdibile sconto del 13%!

Ecco l’idea regalo iPhone perfetta: sconto da non perdere!

Il Supporto MagSafe elago MS1 non è solo un accessorio di stile, ma è anche estremamente funzionale. È realizzato in silicone premium, protegge iPhone e la superficie su cui poggia da graffi, garantendo al contempo una presa salda e sicura.

La sua struttura cava internamente permette di arrotolare il cavo del caricatore MagSafe originale secondo le proprie esigenze, eliminando il disordine e i cavi sempre in giro.

Il supporto, perfetta idea regalo iPhone, è compatibile con i modelli di iPhone 15, 14, 13, 12 e nelle loro varianti Pro. Per funzionare, è necessario inserire al suo interno un cavo di ricarica MagSafe originale.

I prodotti elago sono sinonimo di qualità: proprio per questo, grazie all’intuito e l’intelligenza dei progettisti dell’azienda, è nato questo accessorio. Permette di sfruttare la modalità comodino che informa su orario e altri dettagli oltre a poterlo sfruttare come stand da scrivania anche nelle ore diurne.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di acquistare il Supporto MagSafe elago MS1 a un prezzo scontatissimo. Con un ribasso del 13%, il prezzo scende a soli 25,99€ su Amazon. Qualità, design e funzionalità saranno apprezzatissime da chi riceverà in dono questa perfetta idea regalo iPhone.

