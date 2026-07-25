Identica alla Ferrari, questo gioiello tech che arriva dalla Cina costa appena 23 mila euro

Da qualche mese il confronto tra il design delle SUV cinesi di ultima generazione e quello della Ferrari Purosangue è diventato un tema ricorrente nel settore auto. A dare il via alla discussione è stata la Xiaomi YU7, proposta come alternativa elettrica al modello di Maranello con un prezzo stimato tra i 23.000 e i 39.000 euro al cambio, una cifra lontanissima da quella richiesta per la controparte italiana. Un posizionamento che ha attirato l’attenzione di appassionati e osservatori del settore, complice anche la somiglianza delle linee esterne.

A distanza di qualche settimana, però, la Xiaomi non è più sola. Dal Ministero dell’Industria cinese (MIIT) sono trapelate le prime immagini e le specifiche tecniche della Luxeed RX, il nuovo modello nato dalla collaborazione tra Huawei e Chery. Il marchio la definisce una “FUV”, acronimo di Fashion Utility Vehicle, per sottolinearne la vocazione più orientata allo stile che all’utilità pura.

L’alternativa economica alla Ferrari

Le dimensioni sono generose: 502 centimetri di lunghezza e un passo di 3 metri, pensato per garantire spazio abbondante all’abitacolo. Sotto la scocca, Huawei ha inserito quattro sensori LiDAR, una dotazione ancora rara in questa fascia di mercato, necessaria per i sistemi di guida autonoma più avanzati, oltre a una struttura realizzata con una tecnica di pressofusione a controllo termico elettromagnetico pensata per aumentare la rigidità.

Il caso ha assunto contorni quasi diplomatici quando Zhao Changjiang, dirigente di Luxeed, ha dichiarato di aver reclutato per il progetto un ex responsabile dello stile Ferrari, oltre a tecnici provenienti da BMW e Aston Martin per la messa a punto dell’assetto. La replica di Maranello non si è fatta attendere: Ingrid Sun, responsabile delle relazioni pubbliche di Ferrari in Cina, ha chiesto pubblicamente il nome di questo presunto designer, ricordando come il centro stile del Cavallino sia guidato da Flavio Manzoni sin dal 2010. Il post, poi rimosso, ha comunque confermato quanto la vicenda sia sentita anche in Italia.

Sul piano delle prestazioni, la Luxeed RX punta a risollevare le sorti di un brand che sta attraversando un periodo commerciale complicato. Sono previste due configurazioni: una a motore singolo con trazione posteriore da 277 kW, circa 372 CV, e una a doppio motore con trazione integrale che porta la potenza complessiva oltre i 400 CV. Il debutto commerciale è fissato per l’autunno 2026, per ora limitato al solo mercato cinese, dove il richiamo estetico alla Purosangue non viene percepito come un problema, anzi sembra rappresentare un argomento di vendita in più.

Per il mercato italiano, dove Ferrari resta un riferimento identitario oltre che industriale, la vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulla capacità dei costruttori cinesi di competere sul fronte tecnologico offrendo, allo stesso tempo, prezzi molto distanti da quelli del lusso europeo tradizionale. Resta da vedere se, e con quali tempi, modelli come la Luxeed RX arriveranno effettivamente in Europa, e se la distanza di prezzo continuerà a essere l’argomento principale del confronto o se lo sarà sempre più la componente tecnologica a bordo.