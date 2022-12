iDOO, il giardino più smart che esista in offerta lampo su Amazon e con coupon regalo

In queste ore il sistema di coltivazione indoor di iDOO è in offerta lampo su Amazon al prezzo di 103,98 euro invece di 149,98 euro. In più puoi usufruire ancora per poco di un coupon del valore di ben 10 euro, per abbassare il prezzo fino a 93,98 euro. Per pochissimo non è il minimo storico fatto registrare al Black Friday, quando il prezzo era sceso sotto i 90 euro, ma appunto era il Black Friday.

Anziché aspettare un altro anno per un’offerta migliore di questa, approfitta ora dello sconto del 31% e del super coupon da 10 euro per uno dei regali più originali e intelligenti che puoi fare per questo Natale.

iDOO, il giardino dentro casa si fa smart

Basilico, pomodorini, peperoncino, eccetera eccetera: le potenzialità del sistema di coltivazione iDOO sono infinite. Coltivare dentro casa non è mai stato così facile e “smart”: puoi piantare fino a 12 piante alla volta, con le luci LED che simulano la luce solare per risultati garantiti durante tutto l’anno, indipendentemente dalla stagione o dal meteo.

Scegli tu cosa piantare, tra fiori, erbe fresche e piante da frutto, guardale mentre crescono tramite una piccola finestra di osservazione, gestisci nella maniera più semplice possibile la fioriera auto-innaffiante, e infine cogli i frutti del tuo “lavoro”. Il sistema di coltivazione indoor di iDOO ti consente non solo di fare un figurone a Natale, ma anche di risparmiare quando andrai a fare la spesa al supermercato.

Prendi al volo l’offerta lampo di Amazon sul giardino smart iDOO e risparmia oltre 50 euro grazie al coupon. La promozione è destinata a esaurirsi nel giro di poche ore, approfittane prima che sia troppo tardi.

