Questa Idropulitrice non necessita di corrente o allaccio acqua: ora la paghi solo 34 euro!

Se non hai mai acquistato una idropulitrice perché dove la useresti non avresti l’allaccio della corrente o dell’acqua, puoi finalmente risolvere grazie al presente modello in offerta su eBay: la Idropulitrice a batteria Parkside PDRA 20, da 25 bar, ricaricabile. E’ molto leggero (circa 1 kg e mezzo) e per le dimensioni è facilmente portatile. Parliamo infatti di 879 x 250 x 70 mm. Oggi la paghi 34,90 euro, grazie allo sconto del 30%!

Idropulitrice a batteria Parkside PDRA 20: caratteristiche tecniche

La Idropulitrice a batteria Parkside PDRA 20 è ideale per aree senza allacciamento idrico o elettrico. La Funzione autoadescante è molto utile per l’utilizzo di fonti d’acqua alternative come botti per la pioggia, secchi o cisterne. Potrai usarla per lavori di pulizia in casa e in giardino, in campeggio e per la pulizia di auto e barche. E’ adatta anche per l’uso con detergenti. Pulizia garantita ed efficace grazie alla pressione media, delicata, ma efficace.

Facile sostituzione dell’ugello di pulizia tramite il sistema di connessione Quick-Connect. In dote anche il Tubo di aspirazione con filtro estraibile, 6 tipi diversi di getto regolabili, adatto anche semplicemente per innaffiare le piante. Impugnatura ergonomica antiscivolo con bloccaggio. Dispositivo compatibile con tutte le batterie della serie PARKSIDE X 20 V Team. Ricordiamo infatti che la batteria non è inclusa, così come il caricabatterie. Invece, nella confezione troverai: 1 lancia a spruzzo con ugello multifunzione, 1 ugello con contenitore di detergente da 500 ml, tubo di aspirazione di circa 6 m con cestello filtrante, 1 flacone di detergente da 500 ml, 1 rete per il trasporto.

Dunque, un’ottima soluzione che risolve il problema degli allacci di corrente e acqua. Oggi la paghi 34,90 euro, grazie allo sconto del 30%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.