Sconto + Coupon e lo smartwatch per BAMBINI ti costa una sciocchezza: sta andando a ruba!

Igreeman è uno smartwatch per bambini davvero completo e molto utile anche per i genitori, grazie a funzioni come l’avvio di un SOS o la modalità Scuola. Ora lo paghi 28,88 euro, grazie allo sconto del 25% + il coupon del 10%. A prescindere dal colore scelto (blu, rosa o nero). Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Igreeman smartwatch per bambini: le caratteristiche

Lo smartwatch per bambini Igreeman è progettato per ragazzo e ragazza di età compresa tra 4 e 12 anni. I bambini possono effettuare chiamate a due vie, rimanendo in contatto con gli amici e la famiglia. C’è un lettore musicale, dei giochi divertenti, una fotocamera, una torcia, una sveglia, la funzione SOS e moltissimo altro. Inoltre, può essere utile come regalo per le vacanze – un regalo perfetto per i bambini. I vostri bambini possono rispondere ed effettuare chiamate inserendo una scheda SIM Micro che supporta la rete 2G GSM. Premere due volte il pulsante di accensione per rimanere in contatto con amici e familiari in caso di emergenza. Anche se non installate la scheda SIM, i vostri bambini possono ugualmente usare le funzioni base, come ascoltare musica, giocare con i giochi, scattare foto e altro.

Con inclusa sufficiente memoria per poter memorizzare la musica, è l’smartwatch perfetto per mantenere il vostro bambino attivo e creativo allo stesso tempo. Paragonato al suo predecessore, abbiamo aggiunto una nuova funzionalità: una torcia progettata per vedere di notte e in luoghi bui. Dotato di una fotocamera frontale, il vostro piccolo fotografo in erba potrà scattare foto in qualsiasi momento e ovunque, le quali potranno essere personalizzate e trasformate in nuovi quadranti dell’orologio! Supporta 5 lingue: inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo. Dotato di 14 giochi divertenti, nel tempo libero il vostro bambino svilupperà la coordinazione e il ragionamento. Dopo aver impostato l’orario scolastico, l’orologio verrà bloccato. In questo stato, l’orologio non potrà ricevere telefonate perché tutte le chiamate saranno automaticamente bloccate, e i giochi non saranno disponibili. Ma sarà possibile effettuare chiamate di emergenza.

Igreeman è uno smartwatch per bambini davvero completo che ora paghi 28,88 euro, grazie allo sconto del 25% + il coupon del 10%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.