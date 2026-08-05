IKEA ci salva ancora e lo fa con un prodotto da appena 6 euro

Un piccolo oggetto da frigorifero sta attirando l’attenzione perché promette di risolvere una seccatura che si ripete in moltissime cucine.

Il prezzo resta sotto la soglia dei 6 euro e il funzionamento non richiede batterie, applicazioni o montaggi complicati. La sua utilità emerge soprattutto quando ci si ritrova con ingredienti freschi acquistati per una sola ricetta e dimenticati pochi giorni dopo. La novità sta già circolando in alcuni mercati europei, anche se la disponibilità non è ancora identica in tutti i Paesi.

Il piccolo accessorio IKEA che prova a salvare gli aromi

Il prodotto si chiama KLIPPKAKTUS ed è un contenitore alto e trasparente pensato per conservare in frigorifero prezzemolo, menta, coriandolo, aneto e altre erbe aromatiche. La base può essere riempita con una piccola quantità d’acqua, così i gambi restano umidi come in un vaso, mentre la parte superiore protegge le foglie senza comprimerle.

La cupola trasparente consente di vedere subito cosa c’è dentro e in quali condizioni si trova. È un dettaglio utile perché gli aromi lasciati nei sacchetti o nel cassetto delle verdure finiscono spesso fuori dalla vista. Quando restano visibili, invece, è più facile ricordarsi di utilizzarli prima che perdano consistenza, colore e profumo.

Nella parte superiore è presente anche una piccola apertura per prelevare le foglie senza estrarre ogni volta l’intero mazzetto. Il formato misura 10x9x28 centimetri ed è pensato per occupare poco spazio, anche nella porta del frigorifero. L’obiettivo è unire conservazione e ordine, senza aggiungere un contenitore troppo ingombrante tra bottiglie e vasetti.

Perché potrebbe ridurre uno degli sprechi più comuni

Il problema affrontato è molto semplice: le erbe fresche vengono spesso vendute in quantità superiori a quelle necessarie per una singola preparazione. Dopo l’apertura, foglie e gambi possono appassire rapidamente se rimangono compressi, troppo asciutti oppure immersi nell’umidità del sacchetto. Il contenitore prova a mantenere i gambi idratati e le parti più delicate separate.

Non esiste però una durata identica per ogni aroma. Il risultato dipende dalla freschezza iniziale del mazzetto, dalla temperatura del frigorifero, dalla pulizia del contenitore e dalla frequenza con cui viene sostituita l’acqua. Il basilico, per esempio, può reagire diversamente dal prezzemolo alle basse temperature. L’eventuale conservazione per due o tre settimane va quindi considerata una possibilità, non una garanzia universale.

Il vantaggio più concreto potrebbe essere un altro: rendere gli ingredienti immediatamente riconoscibili. Vedere ogni giorno il mazzetto rimasto aiuta a inserirlo in un’insalata, una salsa, una frittata o un condimento prima che sia troppo tardi. In questo senso il prodotto combatte lo spreco non con una tecnologia complessa, ma modificando una piccola abitudine quotidiana.

Prezzo, misure e disponibilità: cosa sapere prima di cercarlo

Sul sito tedesco di IKEA, KLIPPKAKTUS costa 5,99 euro e misura 10x9x28 centimetri. La pagina ufficiale mostra il contenitore con base per l’acqua e cupola trasparente; al momento della verifica riportava una valutazione media di 4,3 stelle su 5 basata su più di cento recensioni. Prezzo, assortimento e disponibilità possono comunque cambiare tra negozi e mercati nazionali.

In Italia è già presente una linea KLIPPKAKTUS dedicata all’organizzazione del frigorifero, con contenitori di forme e dimensioni differenti. Non risulta però ancora pubblicata nello shop italiano la versione specifica per le erbe aromatiche. Prima di cercarla in negozio conviene quindi verificare il catalogo locale oppure l’eventuale arrivo tra le novità.

Se venisse proposta anche da noi a un prezzo vicino a quello tedesco, potrebbe diventare uno di quei piccoli acquisti IKEA capaci di ripagarsi rapidamente. Non rivoluziona la cucina e non impedisce da solo agli alimenti di deteriorarsi, ma può aiutare a usare ciò che si compra prima di doverlo buttare. Per meno di 6 euro, il vero risparmio potrebbe iniziare proprio da qualche mazzetto salvato.