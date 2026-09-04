Ikea fa sul serio e svende tutto: taglia i prezzi sulle 2 collezioni più amate di sempre

IKEA ha deciso di intervenire direttamente sui prezzi di alcuni dei suoi prodotti più conosciuti, e questa volta non si tratta di una promozione destinata a sparire dopo pochi giorni.

Il nuovo piano riguarda diversi mercati europei e coinvolge anche l’Italia, con ribassi applicati a centinaia di articoli. Tra le linee interessate ci sono proprio alcune delle collezioni più popolari del marchio.

Ribassi dal 1° settembre: non è la solita promo di stagione

La novità, comunicata da Ingka Group, principale franchisee del marchio Ikea, non viene presentata come una campagna lampo né come il classico giro di offerte di fine stagione. L’azienda parla di un intervento pensato per durare, partito dal 1° settembre, con prezzi più bassi su una parte del catalogo. In sostanza: non il cartellino rosso del weekend, ma una vera revisione dei listini su prodotti scelti.

In Italia, dai primi controlli sul sito Ikea, i ribassi medi si aggirano intorno al 22%. Accanto agli articoli coinvolti compare la scritta “nuovo prezzo più basso”, utile per capire subito dove è scattato il taglio. Più avanti quella dicitura potrebbe anche sparire, ma il prezzo dovrebbe restare più contenuto rispetto al passato.

KALLAX e BESTÅ, i tagli più forti sulle linee più amate

Tra le serie più colpite dai ribassi ci sono due nomi che molti conoscono bene: KALLAX e BESTÅ. Le soluzioni KALLAX, usate come librerie, divisori o contenitori modulari, scendono fino al 29%. Le strutture BESTÅ, spesso scelte per soggiorni e mobili tv, registrano invece un calo medio del 26%.

Non tutto il catalogo, però, rientra nell’operazione. In Italia si parla di centinaia di prodotti, non di migliaia. Quindi non è una svendita totale. Il punto, semmai, è che i tagli riguardano articoli molto richiesti, non soltanto pezzi secondari o rimasti ai margini. Chi aspettava il momento giusto per completare una parete attrezzata, una libreria o una composizione contenitore potrebbe trovare prezzi più bassi proprio sulle linee più vendute.

La mossa europea di Ingka: meno margini per riportare clienti nei negozi

La scelta rientra in un piano più ampio di Ingka Group, che ha messo sul tavolo 1,2 miliardi di euro per abbassare i prezzi in diversi mercati europei. In Germania, per esempio, i prodotti coinvolti sarebbero oltre 1.500, con un taglio medio del 20%. Nel Regno Unito, la libreria BILLY cala del 28% e la combinazione contenitore TROFAST del 24%. Percentuali diverse, ma stessa direzione.

Il ceo di Ingka Group, Juvencio Maeztu, ha spiegato che l’investimento “non è un’attività o una campagna a breve termine”, ma un modo per rendere Ikea più accessibile, anche accettando “un margine inferiore”. Il messaggio è chiaro: guadagnare meno su alcuni prodotti per portare più clienti nei negozi e online.

L’operazione arriva dopo un precedente taglio dei prezzi avviato nell’anno fiscale 2024, che per il gruppo aveva già dato risultati positivi su visite e ordini. Stavolta, però, il segnale è più diretto: puntare sulle collezioni più familiari, quelle che finiscono davvero nelle case.