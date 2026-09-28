Ikea ha deciso di svendere letteralmente il suo prodotto più amato: solo per i più veloci

Una soluzione pensata per chi cucina spesso e vuole cambiare pentole e casseruole senza superare la soglia dei 40 euro.

Il set IKEA 365+ in offerta comprende sei pezzi: una pentola da 5 litri con coperchio, una pentola da 3 litri con coperchio e un casseruolino da 2 litri con coperchio. Il prezzo indicato è di 39,99 euro, cinque euro in meno rispetto ai 44,99 euro precedenti. Come spesso accade con le promozioni online, però, il prezzo può cambiare a seconda del mercato e della disponibilità.

La linea IKEA 365+ è da anni nel catalogo del marchio e punta sull’uso quotidiano: pasta, verdure, zuppe, bolliture rapide, preparazioni da forno. Non è una batteria nata per stupire a prima vista. Fa il suo mestiere: acciaio inox, forme semplici, manici laterali. Pochi fronzoli, molta praticità.

IKEA 365+ sotto i 40 euro: cosa c’è nella batteria in offerta

Il punto tecnico più importante della batteria da cucina in acciaio inox è il fondo a tre strati, con una parte centrale in alluminio chiusa tra due lamine di acciaio inox. Secondo la scheda prodotto Ikea, questa struttura aiuta a distribuire meglio il calore sulla base della pentola. Il risultato atteso è una cottura più regolare, con meno rischio che il cibo si attacchi.

Pentole e casseruole in acciaio inox su un piano cucina, immagine ideale per parlare di set economici e compatibilità con induzione.

La compatibilità è ampia. Il set può essere usato sui piani a induzione, ma anche su fornelli a gas, vetroceramica e piastre elettriche. Un dettaglio che pesa, soprattutto per chi sta cambiando cucina o ha già lasciato il vecchio piano cottura. In più, l’assenza di parti in plastica permette l’uso in forno, sempre seguendo le temperature indicate dal produttore.

Nell’uso di tutti i giorni, il fondo più spesso aiuta anche a gestire meglio fiamma o potenza. Dopo l’avvio della cottura si può abbassare il calore, mantenendo una temperatura stabile. Un piccolo risparmio, certo. Ma anche meno pensieri mentre si cucina.

Capienza, coperchi e poco ingombro: la prova della cucina di casa

Le tre misure scelte da Ikea coprono buona parte delle esigenze domestiche. La pentola da 5 litri va bene per pasta, brodi e minestre. Quella da 3 litri serve per porzioni più contenute. Il casseruolino da 2 litri è adatto a salse, latte, uova o piccole preparazioni. È il classico assortimento da prima cucina, ma funziona anche quando bisogna sostituire in fretta pentole ormai rovinate.

I coperchi in acciaio inox riflettono il calore verso l’interno e, nella descrizione del prodotto, aiutano a far bollire l’acqua più rapidamente. Hanno anche una valvola per far uscire il vapore, utile per limitare i trabocchi quando si preparano pasta, riso o legumi. Chi ha passato una serata a pulire acqua amidacea dal piano cottura sa bene che non è un dettaglio da poco.

Poi c’è lo spazio, tema decisivo in molte cucine. Le pentole IKEA 365+ si possono riporre una dentro l’altra, grazie alla forma dei manici laterali. Così occupano meno posto in pensili e cassettoni. Una soluzione semplice, quasi invisibile, ma comoda quando tra padelle, contenitori e scolapasta non entra più nulla.

Garanzia di 15 anni e confronto con i set più completi

A rendere più interessante il rapporto tra prezzo e dotazione c’è la garanzia di 15 anni dichiarata da Ikea per questa batteria da cucina. È una copertura superiore a quella che di solito si trova in questa fascia di prezzo e riguarda, secondo le condizioni del produttore, difetti di materiale e fabbricazione. Restano fuori, di norma, usura normale, graffi e danni causati da un uso scorretto.

Rispetto a set più completi, la proposta Ikea rinuncia a padelle e accessori aggiuntivi. Compradicción cita, per esempio, una batteria La Moustache da 8 pezzi in alluminio pressofuso con rivestimento antiaderente senza PFOA, proposta su Amazon a 59,70 euro al momento della rilevazione. In quel caso ci sono anche padelle e coperchi in vetro temperato, ma il prezzo sale e cambia il materiale di base.

La scelta dipende dall’uso reale. Chi cerca un set essenziale, resistente e adatto all’induzione trova nella batteria IKEA 365+ sotto i 40 euro una proposta concreta. Chi vuole una dotazione più ampia, con padelle incluse e rivestimento antiaderente, dovrà guardare altrove e spendere di più. Per molti, però, il punto è proprio questo: tre pentole solide, lavabili in lavastoviglie, senza complicarsi troppo la vita.