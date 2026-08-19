Ikea lancia il gadget smart che tutti aspettavano: costa meno di un aperitivo

IKEA porta in Italia, dal 30 aprile al 31 agosto 2026, la lampada da lavoro TERTIAL in versione bianca al prezzo IKEA Family di 9,95 euro. Lo sconto è del 23% rispetto ai 13 euro di listino. Un piccolo gadget da scrivania — più pratico che “smart” — pensato per chi cerca una luce semplice, regolabile e senza spendere troppo, tra studio, lavoro da casa e angoli lettura.

TERTIAL a 9,95 euro: quanto dura l’offerta IKEA Family e cosa prevede

La promozione riguarda la TERTIAL lampada da lavoro bianca, codice prodotto 703.554.55, venduta a 9,95 euro per i clienti IKEA Family. Il prezzo normale indicato da IKEA è 13 euro: il risparmio dichiarato è quindi di 3,05 euro, pari al 23% di sconto. L’offerta, come si legge nella scheda prodotto, vale anche per gli iscritti a IKEA Business Network dal 30 aprile al 31 agosto, fino a esaurimento scorte. Tradotto: se finisce prima, il prezzo resta sulla carta, ma la lampada non si trova.

Il prezzo basso spiega il senso dell’operazione. Più che un oggetto d’arredo, TERTIAL si presenta come un gadget furbo da scrivania. Non è una lampada con app, connessione o funzioni smart: meglio dirlo subito. Il suo punto forte è un altro, molto più concreto: una luce orientabile a meno di quanto spesso costa un aperitivo in città. Sul sito IKEA la valutazione media è di 4,6 stelle su 5, su 550 recensioni. Un segnale chiaro: piace perché fa quello che deve fare, senza complicare le cose.

Braccio regolabile e morsetto: perché TERTIAL resiste dal 1998

La lampada TERTIAL è entrata nel catalogo IKEA nel 1998. E il fatto che sia ancora lì non è un dettaglio da poco. La linea è rimasta riconoscibile: braccio regolabile, testa orientabile, morsetto per fissarla al piano e struttura essenziale. Una lampada da scrivania vecchia maniera, nel senso migliore. Si aggancia al tavolo, si sposta dove serve, illumina il punto giusto.

La struttura unisce acciaio con rivestimento epossidico/poliestere a polvere e parti in plastica ABS. Materiali semplici, coerenti con un prodotto economico ma pensato per l’uso quotidiano. Il paralume del riflettore è in acciaio verniciato e permette di indirizzare la luce su libri, tastiera, quaderni o piccoli lavori manuali. IKEA la presenta come adatta a una luce da lettura flessibile ed efficace. E in effetti l’idea è chiara: occupare poco spazio e restare pratica. Il morsetto libera la scrivania, il braccio si allunga, la testa si orienta. Tutto in pochi gesti.

Disponibile in più colori, tra cui bianco, blu e grigio, TERTIAL mantiene un taglio industriale leggero. Sta bene in una stanza di studenti, in un home office o su un banco da lavoro in casa. Non punta sull’effetto scenico. Punta sulla funzione. Ed è probabilmente questa semplicità a spiegare perché sia ancora in vendita dopo tanti anni.

Lampadina a parte, disponibilità e reso: cosa controllare prima di comprarla

Prima di metterla nel carrello c’è una cosa da sapere: la lampadina non è inclusa. IKEA consiglia una lampadina LED E27 globo bianco opalino. Tra i prodotti abbinati compare la SOLHETTA LED E27 da 470 lumen, venduta a 4,95 euro e indicata in classe di efficienza energetica A. Per alcuni modelli SOLHETTA la scheda segnala una quantità minima d’ordine di 2 pezzi. Quindi il totale può salire rispetto al solo prezzo della lampada. Non di molto, ma meglio accorgersene prima di arrivare al pagamento.

Quanto alla disponibilità, nella scheda consultata risultano attive sia la consegna per il CAP 58022, sia le opzioni legate a IKEA Pisa, con clicca e ritira disponibile e prodotto presente in negozio. Le scorte, però, possono cambiare in fretta. Chi vuole evitare un viaggio a vuoto farebbe bene a controllare online prima di partire, soprattutto nel fine settimana.

Per gli iscritti IKEA Family, l’acquisto permette anche di raccogliere 2 punti. Resta poi il tema del reso: IKEA indica la possibilità di restituire gli acquisti entro 365 giorni e ottenere il rimborso completo, secondo le condizioni previste dal servizio. Anche la manutenzione è basilare: panno inumidito con detergente poco concentrato e poi asciugatura con un panno pulito. Una lampada semplice, insomma. E proprio per questo può avere senso.